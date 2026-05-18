El test de HPV será gratuito para 68 mil afiliadas del ISSN

El programa de prevención de cáncer del cuello uterino se suma al de cáncer de mama dentro de las prioridades de la cartera sanitaria.

A partir del 1 de junio, las afiliadas de entre 30 y 64 años del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) accederán al test del Virus del Papiloma Humano (HPV) sin pagar coseguro. La medida fue impulsada de manera conjunta por el ministerio de Salud y la obra social provincial para prevenir el cáncer de cuello de útero que, j unto con el cáncer de mama, constituye una de las 15 líneas de cuidado priorizadas por el Plan Provincial de Salud.

El Consejo de Administración del ISSN aprobó la eliminación total del coseguro para el test del HPV. La resolución, votada este jueves, establece que a partir del próximo mes las afiliadas de dicho rango etario contarán con una cobertura al 100%. Esta iniciativa se alinea con la estrategia provincial que prioriza la detección temprana y el cuidado preventivo como pilares fundamentales del sistema sanitario.

De esta manera, la cartera sanitaria y la obra social provincial anunciaron la incorporación formal del test de HPV por técnica de PCR a la cartilla de prestaciones con cobertura total. Con este paso, se elimina el coseguro del 20% que las afiliadas debían abonar hasta el momento -tal como ya se ha implementado en otras prácticas similares-, integrándolo directamente en el Plan de Salud de la provincia y reforzando el compromiso del Estado con el cuidado integral de la salud de las mujeres.

La medida alcanza a una población de 68.694 afiliadas en todo el territorio neuquino. Al facilitar el acceso a los controles de rutina, la obra social y el ministerio efectúan una inversión estratégica en salud con un impacto positivo a mediano y largo plazo.

Vacuna HPV Argentina Las vacunas contra el HPV tendrán menos dosis.

El test de HPV forma parte del Subprograma de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero, contenido a su vez en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. El protocolo médico establece que, si el resultado es negativo, la afiliada deberá repetir el control a los cinco años. En caso de ser positivo, el procedimiento indica la realización de una toma de Papanicolaou (PAP) y, de ser necesario, una colposcopía. Posteriormente, a los 18 meses, se repetirá el test de HPV, contando con la correspondiente autorización previa de la Auditoría Médica.

Cómo es el test de HPV

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en la Argentina. Afecta tanto a mujeres como a varones y existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal.

Si bien desde los últimos años la estrategia de vacunación, que incluye la vacuna tetravalente para todas las niñas y niños de 11 años, demostró su efectividad para reducir la circulación viral, es fundamental impulsar la prevención y cumplir con los controles médicos de rutina.

El test de VPH Es un examen que sirve para detectar si hay presencia de los Virus del Papiloma Humano. En nuestro país se hace una toma de muestra doble. Conjuntamente con la toma del Test de VPH se toma un PAP.