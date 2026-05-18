Se rompió un caño y dejó sin agua al barrio Confluencia: qué dijo EPAS sobre el arreglo

El desperfecto se dio en un acueducto ubicado en calles Mosconi y Tronador, lo que causó importantes demoras en el tránsito en sentido Neuquén-Cipolletti.

Un caño roto en inmediaciones de la Avenida Mosconi provocó un importante caos de tránsito este lunes, a primera hora de la mañana, lo que causó demoras en el tránsito en sentido Neuquén-Cipolletti. Además, como consecuencia, el barrio Confluencia se quedó sin agua.

El desperfecto se dio en un acueducto ubicado en calles Mosconi y Tronador y generó una importante inundación en la zona.

Por esta razón, se hace imposible transitar a pie, mientras que los vehículos tienen que disminuir la velocidad , por lo que se generaron largas filas. Además, la obra en Avenida Mosconi en inmediaciones del puente carretero también estaría afectando la fluidez en el tránsito.

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Por su lado, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que comenzó la reparación del acueducto e informó que "personal operativo del organismo se encuentra interviniendo en el sector para solucionar la fisura detectada y restablecer el funcionamiento del sistema".

Una vez finalizada la reparación, informaron, "se iniciarán maniobras de regulación de válvulas para recuperar progresivamente la presión en las cañerías y normalizar el servicio domiciliario".

"Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del recurso, priorizando la higiene y el consumo humano", pidió el EPAS.