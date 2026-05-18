Obra de la Avenida Mosconi: cómo avanza el asfalto en la conexión entre Neuquén y Cipolletti

La Municipalidad confirmó que esta semana finalizará la pavimentación del tramo hacia el puente carretero. También avanzan nuevas etapas hacia el oeste.

La obra de la Avenida Mosconi continúa avanzando a gran velocidad y en los próximos días se habilitará la conexión directa entre Neuquén y Cipolletti , lo que permitirá dejar atrás el desvío actual por Aguado y Obrero Argentino. Desde la Municipalidad destacaron que ya comenzó la colocación de carpeta asfáltica en el sector de salida hacia el puente carretero y que, además, esta semana llegarán los equipos para iniciar una de las etapas más importantes del proyecto: la construcción de los pilotes del futuro viaducto.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana del municipio, Alejandro Nicola, explicó en LU5 que durante el fin de semana recorrieron la obra junto al intendente Mariano Gaido y verificaron el inicio de la pavimentación en los carriles externos de salida de la ciudad. Según detalló, el tramo comprendido entre calle Leales y el puente carretero quedará asfaltado durante esta semana.

“Ya se está colocando carpeta asfáltica desde el sábado. Vamos a colocar unas 2.000 toneladas y con eso podremos habilitar la circulación directa hacia Cipolletti”, indicó el funcionario.

Con esta habilitación, los vehículos ya no deberán utilizar el desvío que actualmente deriva el tránsito por Aguado y Obrero Argentino. La circulación podrá realizarse de manera directa por los nuevos carriles externos de Mosconi.

Avenida Mosconi asfalto dron Municipalidad de Neuquén

El viaducto entra en una etapa clave

Mientras avanza la pavimentación, también comenzará una de las tareas estructurales más complejas de la obra: la fundación de los pilotes que sostendrán el futuro viaducto.

Nicola explicó que el miércoles arribará el equipamiento necesario para iniciar las perforaciones y estimó que entre jueves y viernes comenzarán los trabajos. “Son 48 pilotes. Cada uno tiene un diámetro de un metro y medio y una profundidad de aproximadamente 16 metros y medio”, detalló.

Según indicó, cada estructura cuenta con armaduras de hierro y posteriormente se hormigona en el lugar. Sobre esos pilotes se construirán luego las columnas y apoyos que sostendrán las vigas del puente.

El funcionario señaló que las vigas ya se están fabricando fuera de la obra y serán trasladadas para su montaje una vez que estén listas las bases del viaducto.

Embed Movimiento, trabajo y transformación en cada metro de la Gran Avenida Mosconi. Detrás de cada obra hay un compromiso enorme por hacer de Neuquén esa ciudad planificada y segura que nos llena de orgullo. ¡Seguimos transformando la ciudad juntos! #GranAvenidaMosconi pic.twitter.com/XLYild59Q0 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) May 17, 2026

Buscan habilitar el viaducto antes de fin de año

Aunque el contrato total de la obra tiene un plazo de ejecución de un año, desde el municipio aseguraron que trabajan para adelantar tiempos y llegar antes de fin de año con el viaducto operativo.

“Sin duda, el puente es lo que más tiempo lleva, pero aspiramos a tenerlo habilitado antes de fin de año”, sostuvo Nicola.

El funcionario remarcó que actualmente hay varios frentes de trabajo abiertos de manera simultánea para acelerar el ritmo de ejecución y minimizar las complicaciones en el tránsito.

Cómo será el avance de obra en el sector oeste

Además del tramo cercano al puente carretero, la Municipalidad ya comenzó a trabajar en otro sector clave de Mosconi: el comprendido entre Leales y Linares, que actualmente es utilizado por quienes circulan hacia Cipolletti.

Nicola explicó que ya se realizaron tareas de fresado y retiro del material existente y que en los próximos días se delimitarán tres grandes sectores de intervención:

Entre Paimún y Tronador.

Entre Tronador y Saturnino Torres.

Entre Saturnino Torres y Linares.

Cada tramo será cercado para permitir el ingreso seguro de maquinaria y operarios, mientras el tránsito será derivado por colectoras. “En unos 10 o 15 días esos sectores ya van a estar delimitados y con circulación únicamente por colectoras”, señaló.

El secretario aclaró que no habrá cortes totales adicionales y que el objetivo es mantener la circulación mientras avanzan las obras centrales.

Cómo está construida la nueva avenida

Durante la entrevista, Nicola también explicó las características técnicas de la obra y los materiales utilizados para soportar el intenso tránsito que tiene diariamente la avenida Mosconi.

En el caso del viaducto, toda la estructura será de hormigón armado, tanto en pilotes como en columnas y vigas.

En cambio, el resto de la avenida se construye con varias capas de mezcla asfáltica. Según precisó, se utilizan tres capas de entre cuatro y cinco centímetros cada una.

Las dos primeras conforman la denominada “base negra”, mientras que la capa superior corresponde a la carpeta asfáltica final.

Avenida Mosconi asfalto dron Municipalidad de Neuquén

Ya proyectan la segunda etapa hacia el oeste

El avance actual de la obra llegará hasta Gatica, pero desde el municipio ya trabajan en la planificación de la segunda etapa, que continuará hacia el oeste de la ciudad.

Nicola explicó que durante el segundo semestre del año comenzarán los procesos de licitación para extender la obra más allá de Gatica, en dirección al aeropuerto y posteriormente hacia Plottier.

El funcionario indicó que ese sector presenta características distintas debido a la presencia de chacras y numerosos frentistas, especialmente al sur de la avenida, por lo que será necesario segmentar cuidadosamente los trabajos. “Seguramente hasta el aeropuerto hagamos una segunda etapa dividida en distintos tramos”, adelantó.