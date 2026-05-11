Así avanza el asfalto en la Avenida Mosconi: aseguran que la obra continúa con "excelente ritmo"

La Municipalidad de Neuquén comenzó con la colocación de la primera capa asfáltica en uno de los sectores intervenidos. La obra ya transita su tercer mes.

La pavimentación en la Avenida Mosconi entró en una etapa clave.

La transformación de la Avenida Mosconi sumó este fin de semana una nueva etapa clave: comenzaron las tareas de asfaltado en uno de los sectores más avanzados de la obra. Desde la Municipalidad de Neuquén destacaron que, a 70 días del inicio de los trabajos, el proyecto avanza dentro de los plazos previstos y con múltiples frentes de intervención simultáneos.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana del municipio, Alejandro Nicola, explicó que el sábado empezaron a colocar la denominada “base negra”, la primera capa de asfalto, en el tramo comprendido entre las calles Gatica y Linares. Se trata del sector que presenta mayor grado de avance.

“Estamos transitando el tercer mes de obra y ayer (domingo 10 de octubre) empezamos a colocar la base negra. Estamos muy contentos porque venimos con los tiempos muy bien”, sostuvo el funcionario al detallar el progreso de los trabajos, en diálogo con LU5 .

Nicola remarcó que el operativo implica un importante despliegue logístico y técnico. Según precisó, solamente en este tramo de la avenida se utilizarán unas 32 mil toneladas de asfalto transportadas en alrededor de 1.100 bateas.

Mariano Gaido pavimento Avenida Mosconi (3)

El funcionario explicó que en apenas 70 días lograron retirar el terraplén existente, avanzar con las instalaciones subterráneas de distintos servicios, construir el cordón cuneta del boulevard central y preparar la nueva base vial para iniciar el asfaltado.

“Después de retirar el material se volvió a conformar la base, se imprimó y ya comenzamos a colocar la carpeta asfáltica. Es un trabajo que va a demandar varias semanas, pero arrancó con continuidad”, señaló.

Además, destacó que la modalidad de trabajo en distintos turnos —mañana, tarde y noche— permitió acelerar el ritmo de ejecución. “Esto está rindiendo sus frutos porque venimos muy bien con la obra y la vamos a terminar en los tiempos que teníamos previstos”, afirmó.

Avenida Mosconi asfalto dron Municipalidad de Neuquén

Cómo se realiza el asfaltado

Nicola aclaró que la magnitud de la obra requiere una producción de asfalto industrial que supera ampliamente la capacidad de la planta municipal utilizada habitualmente para tareas de bacheo.

“En una sola hora descargaron seis bateas de 30 toneladas cada una. Son 180 toneladas en muy poco tiempo. Nuestra planta municipal produce entre 10 y 20 toneladas por día, por eso sirve únicamente para arreglos menores”, explicó.

El secretario detalló que el asfaltado no avanzará de manera lineal desde el oeste hacia el este, sino por distintos sectores en simultáneo, de acuerdo al estado de cada frente de obra.

En ese sentido, indicó que además del tramo entre Gatica y Linares, también se prevé avanzar en la zona comprendida entre Chubut y Olascoaga, donde los trabajos presentan un importante grado de avance.

Avenida Mosconi asfalto dron Municipalidad de Neuquén

Obras subterráneas y tecnología vial

Mientras se desarrolla el asfaltado, continúan múltiples tareas complementarias bajo la nueva traza de avenida Mosconi.

Nicola explicó que actualmente se ejecutan cruces pluviales, instalaciones semafóricas y canalizaciones para futuras líneas de media tensión de 33 kV que deberá incorporar la cooperativa CALF. También se trabaja en las cañerías para iluminación y fibra óptica.

Según indicó, esta infraestructura permitirá incorporar cámaras de seguridad y monitoreo de tránsito en distintas esquinas del corredor vial. “Hay distintos frentes de trabajo y eso genera avances en diferentes áreas al mismo tiempo”, sostuvo.

Avenida Mosconi asfalto dron Municipalidad de Neuquén

En cuanto a la estructura final de la calzada, el funcionario detalló que primero se colocarán dos capas de base negra y luego una carpeta final elaborada con asfalto modificado, un material especial destinado a mejorar la durabilidad de la avenida.

“La última capa se hará una vez que estén terminadas todas las bases negras. Esa será la capa superior definitiva de todo el paquete estructural”, explicó.

Avanza el plan de repavimentación en toda la ciudad

Nicola también se refirió al plan integral de repavimentación que lleva adelante el municipio en distintos barrios de Neuquén capital.

El funcionario recordó que el año pasado se ejecutaron obras sobre unas 400 cuadras y que durante 2026 está previsto intervenir otras 500 en distintos sectores de la ciudad.

Entre las calles recientemente mejoradas mencionó Borlenghi, San Juan e Ilia, en la zona de Santa Genoveva.

Según explicó, el objetivo del programa es renovar las arterias más antiguas y deterioradas, especialmente aquellas afectadas por reparaciones de servicios subterráneos o por el desgaste propio del paso del tiempo.

Avenida Mosconi asfalto dron Municipalidad de Neuquén

“Muchas calles tienen más de 15 o 20 años y el envejecimiento del material hace necesaria una intervención. Cuando el pavimento está agrietado entra humedad y termina rompiéndose”, indicó.

Nicola aseguró que el plan busca mantener un ritmo sostenido de repavimentación para garantizar la conservación del sistema vial urbano.

“Con el plan de pavimentación vamos a completar unas 10 mil cuadras en toda la ciudad. Si hacemos 500 por año, significa que cada 20 años estamos renovando completamente todas las calles pavimentadas de Neuquén”, concluyó.