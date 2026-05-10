Horóscopo del domingo 10 de mayo: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 10 de mayo, el horóscopo revela cambios importantes en el amor, el dinero y la salud. En general, será una jornada de introspección y comunicación, ideal para mantener conversaciones interesantes y compartir con otros.

A esto se suma un fuerte impulso por ampliar horizontes y empezar proyectos ya que las energías y el carisma estarán en alza.

Horóscopo del domingo 3 de mayo

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Sentirás la necesidad de bajar el ritmo y mirar hacia adentro. Puede haber cansancio o introspección. Es un buen momento para cerrar ciclos y descansar más.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

El día favorece la tranquilidad y los encuentros cercanos. Buscar comodidad y rodearte de personas de confianza te ayudará a recuperar energías.

Géminis (del 21 de mayo al 21 de junio)

Tu capacidad de comunicación estará en primer plano. Conversaciones importantes o noticias inesperadas podrían cambiar el rumbo de tus próximos días.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Será importante no cargar con preocupaciones ajenas y dedicar tiempo también a tu bienestar.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma y energía estarán en alza. Un buen momento para compartir con otros, liderar planes o impulsar proyectos personales.

Virgo (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

La organización te permitirá sentir mayor tranquilidad. Aprovechá el día para ordenar ideas, resolver pendientes y bajar tensiones acumuladas.

Libra (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

Buscar equilibrio entre lo emocional y lo racional será fundamental. Una charla sincera puede ayudarte a aclarar dudas o fortalecer un vínculo.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición estará especialmente fuerte. Confiar en tus percepciones puede ayudarte a tomar buenas decisiones, siempre evitando reacciones extremas.

Horóscopo.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Sagitario (del 22 de noviembre al 22 de diciembre)

La rutina podría pesarte más de lo normal. Hacer algo distinto o improvisar un plan puede devolverte entusiasmo y motivación.

Capricornio (del 23 de diciembre al 21 de enero)

Las responsabilidades seguirán ocupando parte de tu atención, pero será importante encontrar espacios para descansar y desconectarte un poco.

Acuario (del 22 de enero al 21 de febrero)

Las ideas nuevas y la creatividad estarán muy activas. Es un buen día para pensar en cambios o proyectos que venís postergando.

Piscis (del 22 de febrero al 20 de marzo)

La jornada favorece la introspección y el contacto con tus emociones. Escuchar lo que necesitás de verdad te ayudará a encontrar mayor calma.

Cuáles son los signos del zodíaco que sufren más el frío

Especialistas en astrología confirmaron que tres signos padecen las bajas temperaturas con especial intensidad. Esto divide a los integrantes del zodiaco en dos: los amantes del invierno y quienes no logran despegarse de la calefacción.

Horóscopo. Frío

Leo

El signo de Leo disparó las alarmas por ser el hijo directo del Sol y monarca del verano. Su vitalidad es puro fuego, por lo que el acortamiento de los días afecta su rendimiento.

Cuando el termómetro desciende, esta energía siente que pierde su fuente principal de combustible. El clima acorrala su ánimo, apagando su brillo natural y su necesidad de exposición.

Para ellos, la temporada invernal representa una falta de luz para su despliegue.

Cáncer

Por otro lado, la naturaleza de Cáncer denuncia un sufrimiento extremo debido a su regencia lunar. Al ser un signo de agua, el frío se traduce en una sensación de aislamiento involuntario.

Este escenario advirte cambios directos en su humor, llevándolos a estados de melancolía profunda. Físicamente, suelen padecer de extremidades frías debido a su conexión con la circulación.

Se convierten en expertos del confort hogareño hasta que el clima mejore.

Libra

La situación de Libra estalló en el análisis debido a su búsqueda constante de armonía bajo la regencia de Venus. El frío extremo es considerado una agresión directa a sus sentidos.

Dicha posición promete ser una lucha constante, ya que este signo rige los riñones y la zona lumbar. Estas áreas suelen resentirse significativamente con las marcas térmicas bajas.

La duda sobre qué vestir para no perder la estética frente al espejo es el síntoma más claro. Suelen ser los primeros en verse afectados si no mantienen el equilibrio térmico que su cuerpo demanda.