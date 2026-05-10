Qué pasa con las fotomultas y la tasa vial en Plottier con la nueva intendenta

Antes de la renuncia de Luis Bertolini la tasa vial quedó sin efecto y las fotomultas se suspendieron tras varios reclamos. Malena Resa deberá definir.

A una semana de la asunción de Malena Resa al frente del municipio de Plottier, dos temas siguen generando incertidumbre entre vecinos y vecinas: el futuro del sistema de fotomultas y la continuidad de la tasa vial del 4,5% aplicada a los combustibles.

En el Concejo Deliberante avanzan proyectos, discusiones y pedidos de informes, pero todavía no existe una resolución definitiva. Mientras tanto, cientos de automovilistas continúan esperando respuestas sobre multas ya emitidas, pagos realizados y posibles anulaciones. En paralelo, la tasa vial también permanece suspendida y hay sectores que reclaman transparencia sobre el destino de los fondos recaudados.

Uno de los movimientos más recientes lo impulsó la nueva presidenta del Concejo Deliberante , Claudia Namuncurá , quien presentó un proyecto de comunicación para solicitar la intervención de la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, respecto del sistema de fotomultas.

claudia namuncurá Claudia Namuncurá, presidenta del Concejo Deliberante de Plottier.

Según explicó Namuncurá a LM Neuquén, el objetivo es contar con una evaluación técnica y jurídica antes de tomar decisiones que puedan generar nuevas complicaciones para el municipio o para los contribuyentes.

“La idea de la presentación de un proyecto de comunicación para que se expida el fiscal de Estado es que pueda evaluar la parte técnica, jurídica y las consecuencias que puede traer para el área pública y para nuestros vecinos la aplicación de este sistema de fotomultas que tuvo tantas deficiencias técnicas y nulidades”, sostuvo.

Y agregó: “Antes de cometer cualquier error saber cuál es el parecer del fiscal de Estado que es el encargado de velar por los intereses del Estado municipal y obviamente de nuestro gobierno".

Dos proyectos y muchas dudas

Por su parte, el concejal Paulo Scrugli (Fuerza Libertaria) explicó que actualmente existen dos proyectos vinculados a las fotomultas que permanecen en comisión y todavía no comenzaron a debatirse formalmente.

“Hay dos proyectos presentados. Primero entró el de Juntos por el Cambio y después el de Comunidad. Aún no se debatió nada”, indicó.

Según detalló, las iniciativas tienen diferencias técnicas y políticas importantes. Mientras uno apunta directamente a la derogación del decreto y la devolución del dinero a quienes ya pagaron, el otro pone el foco en la relación contractual con la empresa encargada del sistema.

fotomultas plottier

“Hay discrepancias técnicas entre uno y otro y eso está en debate”, afirmó. Sin embargo, Scrugli remarcó que la prioridad debe ser resolver qué ocurrirá con los vecinos afectados. “Lo que hay que definir es qué va a pasar con la gente que ya pagó y con quienes no saben si pagar o no”, expresó.

El concejal señaló que buscan evitar una simple anulación administrativa sin contemplar el impacto sobre quienes recibieron multas o abonaron sumas importantes.

“No queremos que quede solo en una anulación del contrato, sino que se resuelva la situación de los vecinos que fueron perjudicados”, sostuvo.

El sistema de fotomultas comenzó en Plottier a fin del año pasado, aunque las primeras fotomultas recién llegaron en marzo y despertaron muchas quejas de vecinos. Según este concejal la mayoría de las fotomultas son de automovilistas que pisaron la línea peatonal y que aseguran que no están bien marcadas.

“Tenemos contacto con gente que tiene un millón y medio de pesos para pagar. Se encontraron con que tenían cuatro o cinco multas acumuladas”, relató Scrugli.

Las sendas peatonales, el principal conflicto

De acuerdo al edil, la mayoría de las infracciones registradas no corresponden a cruces de semáforo en rojo, sino a invasión de sendas peatonales.

“Son muy pocos los casos de cruces de semáforos en rojo. La mayoría corresponde a invadir sendas peatonales”, indicó.

Gif Fotomultas Plottier

Ahí aparece uno de los cuestionamientos más repetidos por los vecinos: la falta de señalización clara. “El problema es que muchas sendas no están marcadas. La gente estaciona o frena siempre en el mismo lugar por una cuestión de costumbre”, explicó.

Por ese motivo, desde algunos sectores del Concejo Deliberante vienen reclamando desde hace tiempo mejoras en la cartelería, demarcación vial y sistemas de notificación.

“Hicimos mucho hincapié en la señalización y además en las notificaciones”, remarcó el concejal.

Mientras tanto, la expectativa política está puesta en que el conflicto pueda resolverse rápidamente. “Esperamos poder resolver esto en los próximos días. La gente está esperando una respuesta”, aseguró.

La tasa vial también sigue en discusión

El otro tema caliente que heredó la gestión de Malena Resa es la tasa vial, creada junto con la emergencia vial y aplicada sobre la carga de combustibles.

Desde este mes las estaciones de servicio de Plottier ya no cobran esa tasa a los automovilistas -a diferencia por ejemplo de la capital neuquina- y la Cámara de Comercio local se manifestó en contra de volver a cobrarla.

Dentro del Concejo Deliberante aún no hay una posición consensuada. Scrugli recordó que fue el único concejal que votó en contra de la creación de la tasa, cuando se aprobó a la par de la emergencia vial que terminó el mes pasado.

Tasa Vial - estacion de servicios (3) Claudio Espinoza

El edil sostuvo que la carga impositiva sobre los combustibles ya es demasiado elevada y consideró innecesario sumar nuevos tributos municipales. “Para nosotros ya existe un impuesto nacional que aún no se sacó y no estamos de acuerdo con que se sumen más impuestos a los combustibles”, expresó.

Además, indicó que desde su bloque solicitaron informes para conocer cuánto dinero se recaudó desde la implementación de la tasa y en qué obras o trabajos fue invertido.

“Pedimos un informe para saber en qué se invirtió el dinero de la tasa vial y cuánto se recaudó”, explicó.

Según comentó, todavía no hay consenso político para sostenerla. “Con los colegas que he hablado aún no tienen posición y hay dos bloques que dicen que no la van a acompañar”, señaló.

En ese sentido, la actual presidenta del Concejo Deliberante aseguró que la tasa vial "no puede aprobarse ene l marco de una emergencia vial".