Impunidad: ladrón ignoró las cámaras para robar del frente de un comercio

Un ladrón de Centenario actuó con total impunidad en las últimas horas al robar alimentos que se encontraban en la parte exterior de una despensa. Se manejó con total tranquilidad y su accionar fue notado cuando ya era demasiado tarde para frenarlo.

Según consignó el portal Centenario Digital, el robo ocurrió pasadas las 20 del viernes, cuando el comercio ubicado en calle Fernando Rivas del barrio Villa Obrera aun se encontraba abierto. Poco después de las 20:30, la cámara de la propiedad lo registró llegar al acceso del comercio y luego mover levemente una cámara de seguridad que apuntaba a la puerta para que no lo enfocara.

Sin embargo, no logró moverla del todo y el dispositivo continuó enfocando su accionar, que duró unos breves segundos.

comisaria 52 centenario Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Lo cierto es que el delincuente no ingresó a la despensa, sino que robó elementos de la vereda, al parecer aprovechando que nadie se percató de su presencia. El ladrón se dirigió derecho a un freezer ubicado a un costado de la puerta principal y allí, como si estuviera en su casa y con total tranquilidad, tomó diferentes alimentos congelados y luego se dio a la fuga.

Todo se desarrolló en apenas 17 segundos, en los que el ladrón cumplió su objetivo y se retiró sin obstáculos.

En el video se aprecia que el sujeto vestía una campera verde oscura, llevaba la capucha colocada para ocultar su rostro -que no se logra ver en ningún momento- y una gorra, además de una mochila color negra en su espalda.

A pesar de no poder apreciarse sus rasgos, algunos vecinos aseguraron a los medios locales que el delincuente estaría identificado ya que se le atribuyen hechos similares.

"Lagrimita" robó en un comercio y fue perseguido por los vecinos

"Lagrimita" es otro delincuente que tiene a todo Centenario a mal traer y protagonizó un nuevo hecho de inseguridad a la vista de vecinos y comerciantes, que lo salieron a correr. Esta vez, el delincuente no fue detenido.

El último hecho del delincuente -ya conocido por todos en la localidad vecina- tuvo lugar el miércoles por la tarde, en la zona comercial del barrio Sarmiento.

Allí y al parecer sin ser notado en un principio, "Lagrimita" ingresó a un local de venta de accesorios ubicado en inmediaciones de calles Honduras casi Perú. Mezclándose entre los clientes, recorrió un poco y luego tomó presuntamente unos vasos, con los cuales escapó corriendo.

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Este accionar enseguida encendió las alarmas y tanto comerciantes como vecinos que vieron lo ocurrido salieron a correrlo.

El delincuente intentó esconderse en la zona del barranco y luego continuó hasta el sector de Peatonales. Una comerciante relató que se comunicaron en tres oportunidades con la Policía para pedir que manden algún patrullero a seguirlo también, pero les pedían más especificaciones sobre lo ocurrido.

Según consignó Centenario Digital, al menos esta vez, "Lagrimita" se habría salido con la suya. Esto causó mucha indignación en la localidad, por ser un delincuente que frecuentemente causa problemas a vecinos y comerciantes, pero no sería imputable, motivo por el cual siempre vuelve a las calles, incluso cuando se lo demora por unas horas.