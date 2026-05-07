Manuel Adorni habló de todo con Fantino: su continuidad, la causa judicial y su momento familiar

El jefe de Gabinete rompió el silencio en el canal de streaming Neura. Se refirió al apoyó de Javier Milei y habló de Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se refirió a su situación judicial en una entrevista en exclusiva con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura. Allí explicó por qué no brinda detalles sobre la causa: “No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar”.

Adorni también señaló que hubo otros casos judiciales que involucraron a integrantes del Gobierno y remarcó que “nadie habló”. “Pasa que no perjudicamos a la Justicia . Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así”, expresó.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había anticipado que presentaría su declaración jurada: “Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada”, sin dar precisiones de cuando lo hará.

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El impacto judicial en las amistades y la familia

"Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes, y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo, son cosas que caen en la traición" ejemplificó Adorni y luego agregó: "La traición es que siendo amigos o teniendo una relacion cercana, no me escriban ni un mensaje en dos meses para saber como estoy" haciendo referencia a profesionales de los medios de comunicación.

En cuanto a su vida cotidiana, aseguró que no sale "ni a tomar un café con mis amigos ni con mi mujer, no puedo, hay cuestiones de seguridad que no te lo permiten hacer, es el lado B de esto".

¿Irse? ¿Una posibilidad?

Luego, Alejandro Fantino le consultó si había pensado en irse o si su entorno le sugirió esto: "Me escriben y me dicen ´ni en pedo aflojes'" y ante la repregunta de "¿Nunca se te paso por la cabeza irte?" sostuvo: "Jamás, no de ninguna manera, hay dias con mas o menos ánimos, pero no".

En otro momento, cuando retomaron la posibilidad de su continuidad en el cargo y los rumores de su salida de los últimos días, indicó: "Nunca me iba a ir, hoy no me voy, si en algún momento me voy, es porque el Presidente cree que puedo ser útil en otro lugar o cree que hay alguien más útil que puede ocupar mi lugar".

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"Esto no fue para pegarme a mi, es falso, esto es para dañar al gobierno, para dañar al presidente, evidentemente el presidente esta haciendo el bien" sintetizó el Jefe de Gabinete y reforzó diciendo que están "escribiendo las páginas mas importantes de la historia de Argentina, creemos firmemente que es asi, por eso seguimos adelante, nosotros vamos a hacer lo que esta bien".

Al finalizar, se detuvo en Karina Milei, asegurando que es "una pieza clave en todo esto".

Manuel Adorni reveló en un momento de la charla con Fantino, que este viernes estará en Zárate, provincia de Buenos Aires, para participar de la inauguración de una planta de Mercedes Benz, donde brindará una conferencia de prensa a las 13 y a las 14 estará en la reunión de Gabinete.