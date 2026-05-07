La herencia de Manuel Adorni: los bienes inmuebles que le dejó su padre

El jefe de Gabinete usará el juicio sucesorio de su padre para justificar gastos. A simple vista, no alcanza para explicar sus cuantiosas erogaciones.

Manuel Adorni se prepara para presentar su declaración jurada de bienes correspondiente al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción . Con ese documento, el jefe de Gabinete busca explicar de dónde obtuvo los fondos para solventar el ritmo de vida que mantuvo durante los últimos dos años como funcionario del Gobierno nacional.

Según trascendió desde la Casa Rosada, parte de esa explicación pasaría por una herencia que recibió de su padre, quien falleció en 2002. El propio Adorni había hecho referencia a esa herencia en un mensaje publicado en la red social X en 2018, donde dejaba entrever que su padre estaba lejos de ser una persona adinerada.

Sin embargo, lo que figura en el expediente del juicio sucesorio universal del padre del ministro no parece alcanzar para justificar los gastos que la Justicia le atribuye. Según pudo establecer el portal Infobae, en ese expediente —de carácter público— constan únicamente dos bienes: un departamento y un terreno, ambos ubicados en La Plata .

ADORNI

Además, los registros indican que Adorni no habría heredado la totalidad del terreno, sino apenas el 33 por ciento de esa propiedad. Los otros beneficiarios de la sucesión son su hermano Francisco y la madre de ambos.

La herencia de Adorni vs sus gastos declarados

El departamento platense —ubicado en la calle 48, entre 6 y 7— fue consignado en la declaración jurada de 2024 del funcionario como una "donación" producto de la herencia familiar, recibida en junio de 2016. En ese mismo documento, Adorni lo registró como de su propiedad en un cien por ciento, en aparente contradicción con lo que surge del expediente sucesorio, donde figura como coheredero junto a su hermano y su madre.

Semanas atrás, en plena investigación judicial, el jefe de Gabinete puso ese departamento en venta por 95.000 dólares.

Lo que la Justicia espera que Adorni explique es considerablemente más abultado. La causa por enriquecimiento ilícito que lo tiene como investigado incluye la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá que fue sometida a una refacción integral. Según declaró el contratista ante la Justicia, esas obras habrían demandado 245.000 dólares en efectivo.

Casa. Country, Adorni La casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cua.

A eso se suman múltiples viajes con su familia: vacaciones en Aruba en diciembre de 2025, una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche, dos viajes a un complejo all inclusive en Gualeguaychú, un pasaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un ticket en primera clase —sin utilizar— a Nueva York.

En el marco de la investigación todavía se aguarda información sobre billeteras virtuales del funcionario y sobre sus gastos corrientes, lo que mantiene abierta la causa en un punto sensible para el Gobierno.

No se descarta que Adorni presente documentación adicional que no consta en el expediente sucesorio —como una posible cesión de derechos de sus familiares o una donación posterior— ni que sume otros ingresos para justificar su estilo de vida. La presentación ante la Oficina Anticorrupción será, en ese sentido, la primera explicación pública y formal del ministro sobre su situación patrimonial.