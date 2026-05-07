Brote de hantavirus: el pedido de la OMS a Estados Unidos y Argentina

El titular de la organización se refirió específicamente a los dos países a raíz de lo ocurrido en el crucero MV Hondius.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprovechó la conferencia de prensa sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius para lanzar un mensaje directo: espera que Argentina y Estados Unidos reconsideren su salida del organismo.

"Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras", afirmó Ghebreyesus este jueves ante la prensa.

El llamado llegó en un momento de alta exposición internacional para el caso. El MV Hondius zarpó desde Ushuaia y el brote a bordo ya dejó al menos tres muertos y varios contagios confirmados entre pasajeros y tripulantes de más de 20 nacionalidades.

Crucero hantavirus

Argentina oficializó su retiro de la OMS siguiendo la línea impulsada por Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno mantiene cooperación técnica con el organismo ante la emergencia sanitaria desatada por el crucero.

La cepa Andes Sur y el peligro de transmisión entre personas

El caso genera especial preocupación porque la cepa detectada sería Andes Sur, la única variante de hantavirus con capacidad comprobada de contagio de persona a persona. Esta característica la distingue del resto de las cepas conocidas y obliga a protocolos sanitarios más estrictos.

La hipótesis principal sostiene que el contagio inicial ocurrió antes de embarcar, posiblemente durante un recorrido turístico por Argentina y Chile realizado por una pareja neerlandesa que luego falleció. Desde allí, el virus habría circulado dentro del barco, disparando las alertas internacionales.

La OMS quedó al frente del operativo de coordinación global: monitorea el brote, gestiona evacuaciones médicas y rastrea contactos en múltiples países. El organismo también centraliza alertas y comparte información genética de virus emergentes, funciones que resultan clave cuando una enfermedad cruza fronteras en cuestión de horas.

Crucero hantavirus (1)

El crucero se convirtió en un ejemplo concreto de ese escenario: pasajeros que luego viajaron a Europa, África y Estados Unidos transportaron el riesgo sanitario a distintos continentes en pocos días.

El operador del barco, la compañía Oceanwide Expeditions, informó que 30 pasajeros abandonaron la embarcación el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena. "Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas desde el 20 de marzo", comunicó la empresa.

Pese a la alarma internacional, la OMS aclaró que el riesgo global sigue siendo considerado "bajo" y descartó por ahora una amenaza de pandemia. Aun así, el episodio reabrió el debate sobre el impacto de los recortes presupuestarios y el debilitamiento de las estructuras de salud pública en plena circulación de enfermedades emergentes.