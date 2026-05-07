Neuquén: es ley el aumento salarial para judiciales con actualizaciones trimestrales por IPC

La Legislatura neuquina aprobó, en general y por unanimidad, la ley que establece un incremento salarial para los trabajadores judiciales y otorgó acuerdo legislativo a cuatro postulaciones para cargos judiciales, de las cuales tres corresponden a funciones en la ciudad de Neuquén y una en Cutral Co.

Durante la sesión ordinaria, el cuerpo sancionó el proyecto remitido por el Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ) que fija un aumento salarial para trabajadores y trabajadoras judiciales. La iniciativa establece actualizaciones trimestrales calculadas sobre el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y provincial.

La actualización se aplicará mediante ajustes trimestrales en función del índice para los meses de enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre; octubre, noviembre y diciembre. La medida alcanzará a la asignación de la categoría MF-1 y a las asignaciones especiales creadas por los artículos 8° de la ley 2350 y 5° y 6° de la ley 2526, según informaron en un comunicado.

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De este modo, la Legislatura dio el respaldo necesario para que se aplique el aumento que ya habían acordado las autoridades judiciales con la dirigencia gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Neuquén (Sejun).

Fue el martes pasado que se llevó adelante un nuevo plenario provincial mixto. Durante el mismo, más de 600 empleados de la justicia de todo el territorio analizaron la propuesta salarial que había presentado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Y tras un extenso debate, los presentes resolvieron, por amplia mayoría, aceptar el último ofrecimiento. En un comunicado, el secretario general del gremio, Santiago Alonso, aseguró “que la oferta es insuficiente en cuanto a la pérdida salarial que venimos arrastrando los trabajadores y las trabajadoras judiciales, y que necesitamos una recomposición que se vea reflejada en el salario básico”.

Pliegos para la justicia neuquina

Durante la sesión, la Cámara aprobó en general la modificación del artículo 1° de la ley provincial 3559, recientemente sancionada, para crear un juzgado multifuero en Zapala. La iniciativa redefine la competencia del organismo, que pasará a denominarse “Juzgado con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios Ejecutivos N° 2”, en consonancia con la terminología utilizada por las leyes N°2649 y N°2960 que regulan los demás juzgados de la Circunscripción Judicial en la que se inscribe.

El cuerpo también prestó acuerdo legislativo por mayoría a las designaciones de Federico Cúneo y de Julieta González como fiscales del caso. Cúneo cumplirá funciones en Cutral Co, mientras que González lo hará en la ciudad de Neuquén. Ambas candidaturas obtuvieron 20 votos positivos y un voto negativo, proveniente del bloque PTS-FIT-U.

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De igual manera, los diputados y diputadas avalaron el pliego de Laura Kremer para el cargo de jueza de Primera Instancia en el Colegio de Jueces en lo Civil, Comercial y de Minería, de la ciudad de Neuquén, con 19 votos positivos y 3 negativos aportados por los bloques Cumplir, PTS-FIT-U y Democracia Neuquén.

Al fundamentar su voto negativo, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) explicó que su decisión se enmarca en un criterio de coherencia política, al recordar que anteriormente había acompañado la candidatura de la persona que había obtenido el primer orden de mérito en el concurso y cuya designación fue luego rechazada por la Cámara. En ese marco, aclaró que no tenía objeciones personales respecto de la actual postulante y remarcó que, cada vez que se emite un voto negativo, corresponde explicitar los motivos de la decisión.

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En tanto, la Cámara votó por unanimidad la designación de María Laura Alonso para el cargo de defensora pública civil de la Defensoría Civil N° 10 de Neuquén capital.

Al inicio de la sesión, el cuerpo nombró a la diputada Yamila Hermosilla (Comunidad) como miembro titular de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en representación de la Legislatura y al diputado Juan Sepúlveda (MPN) como suplente. La Cámara hizo lo propio al designar a las diputadas Patricia Fernández (MPN) y Luz Ríos (Comunidad) como titulares del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf), y a Ludmila Gaitán (MPN) y Verónica Lichter (PRO-NCN) como suplentes.

Reconocimientos

Además, la Cámara aprobó un paquete de declaraciones de interés de índole social, cultural y deportivo. Así lo hizo al votar la trayectoria de vida social y deportiva de José Edesio Ortiz, destacado vecino de la provincia; la publicación del libro Rompiendo las cadenas de la fibromialgia, de la autora Julia Marisa Esther Stagnaro; la 8° edición de la Expo Alumiel, que se realizará del 15 al 17 de mayo en Aluminé; la trayectoria de la fábrica de alfajores Del Montañés, por su aporte a la identidad productiva y gastronómica de la provincia y la 3° fecha del Campeonato Argentino de Rally, denominado Rally del Petróleo y los Dinosaurios, que se realizará del 22 al 24 de mayo en Cutral Co y Plaza Huincul.

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También hizo lo propio con la declaración que expresa solidaridad y acompañamiento al reclamo de justicia por los trabajadores petroleros fallecidos en la explosión de la refinería New American Oil, el 22 de septiembre de 2022 en Plaza Huincul; con la trayectoria de la emisora Radio Departamento Minas de Andacollo, fundada el 8 de mayo de 1976; con el acto conmemorativo por el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, que se realizó el 2 de mayo de 2026 en Aluminé (N°4452); con la conferencia Educar en tiempos revueltos a cargo del Dr. Miguel Santos Guerra, que se realizará el 8 de mayo de 2026 en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén (N°4453); con el desarrollo del primer cesto de residuos inteligente denominado Recibot, creado por emprendedores neuquinos; y con el evento Distinguished Gentleman's Ride, que se realizará el 17 de mayo en la ciudad de Neuquén.

Y para finalizar votó la declaración N° 4456 por las Jornadas Neuquinas de Ciberseguridad Ciudadana—Por una Neuquén Cibersegura, que se realizará el 9 y 10 de junio de 2026 en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén; la N° 4457 por la realización del XX Congreso de Capítulos Estudiantiles de la Society of Petroleum Engineers (SPE) Argentina, que se llevará a cabo del 12 al 16 de octubre en la ciudad de Neuquén; y la N° 4458 por la publicación del libro La base China en Neuquén, ¿En la ruta de la seda?, de Daniel Baum.