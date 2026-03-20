Paritarias judiciales: Sejun suspendió las medidas de fuerza y espera ser convocado

A través de un comunicado informaron la decisión. Solicitaron el reintegro de los días descontados.

La paritaria de los judiciales de Neuquén sumó un nuevo capítulo. Este viernes, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) informó la suspensión de las medidas de fuerza , a la espera de una nueva convocatoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sin embargo, aclaró que la decisión está sujeta al tratamiento de los reclamos pendientes.

Este jueves, el TSJ había puesto sus condiciones para continuar las negociaciones. El organismo había señalado que continuar con estas acciones de protesta “no resulta compatible con el desarrollo de un proceso de negociación en condiciones adecuadas".

Durante la jornada de hoy, a través de un comunicado firmado por el secretario gremial de Sejun, Sebastián Eduardo Antognazza, se informó que luego de un plenario provincial, se resolvió suspender las medidas de acción.

En el documento, la organización explicó que la medida apunta a generar condiciones para avanzar en la negociación, luego del cuarto intermedio dispuesto en la última instancia de diálogo.

TSJ Tribunal Superior de Justicia Neuquen - Poder Judicial - generica

Medidas levantadas con condiciones

Sejun explicó que mantendrá otras formas de protesta y organización interna, como las asambleas en los lugares de trabajo, recorridas gremiales y el quite de colaboración.

Desde el gremio remarcaron que la suspensión de las medidas está vinculada a un compromiso por parte del TSJ de convocar a una nueva mesa de negociación “a la mayor brevedad posible”, con el objetivo de dar continuidad al tratamiento de los puntos aún no resueltos.

Uno de los planteos centrales del gremio tiene que ver con el impacto económico que dejó el conflicto. En ese sentido, Sejun solicitó al TSJ que disponga el reintegro de los días descontados correspondientes al período 2025.

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Vocación de diálogo

Por su parte, desde el Tribunal Superior de Justicia manifestaron “la vocación permanente de diálogo y negociación, destacando que los acuerdos duraderos deben construirse con responsabilidad, previsibilidad y en un marco de buena fe”.

El Tribunal explicó que la continuidad de medidas, que afectan la prestación del servicio de justicia, impacta directamente en el acceso a derechos por parte de la ciudadanía. Puntualizan que se advierte especialmente en los sectores más vulnerables, por lo que se llamó a restablecer las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del servicio.

Ahora, con la suspensión de medidas, resta conocer la fecha de la nueva reunión paritaria entre ambas partes.