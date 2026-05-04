Fuerte advertencia tras el secuestro de tres mil kilos de piñones: "Es una irresponsabilidad grave"

El subsecretario de Turismo apuntó contra la recolección ilegal y pidió sanciones ejemplares. También habló del rol de los neuquinos en el cuidado del recurso.

El decomiso de miles de kilos de piñones en rutas neuquinas no solo encendió alarmas en el ámbito ambiental, sino que también generó una reacción contundente desde el Gobierno provincial. El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, calificó el hecho como una “irresponsabilidad grave” y reclamó que haya sanciones que sirvan de ejemplo.

Tras conocerse el operativo que dejó al descubierto el traslado ilegal de una carga millonaria del fruto típico de la araucaria, el funcionario se refirió al tema y dejó en claro su postura. “Me enteré por las noticias y la verdad que es una irresponsabilidad grave”, sostuvo, en diálogo con LU5 .

Sciacchitano puso el foco en lo que representa el piñón para Neuquén, más allá de su valor comercial. “Cuando hablamos del cuidado del ambiente y de lo que significa el piñón para nosotros como neuquinos, estamos hablando de algo que está profundamente arraigado a nuestra cultura”, explicó.

En esa línea, remarcó que no se trata solo de un recurso natural, sino de un símbolo de identidad para la provincia. “Tiene que ver con nuestra economía, con nuestras comunidades y con nuestra historia. Por eso, lo que pasó es realmente grave ”, insistió.

piñones junin de los andes

El funcionario consideró que este tipo de situaciones afectan directamente ese equilibrio entre uso y conservación. “Esto no hace bien para nada”, resumió.

“Tiene que haber sanciones”

Además, el funcionario pidió que hayan consecuencias ejemplificadoras para quienes incumplen la normativa. “Hay una reglamentación muy clara respecto a la comercialización del piñón. Ojalá que se sancione a estas personas y se apliquen las multas correspondientes”, afirmó.

Para Sciacchitano, no alcanza con detectar las infracciones si no hay medidas que desalienten la repetición de estas prácticas. “Este tipo de hechos tiene que servir como ejemplo. Se tiene que valorar realmente el recurso, tiene que haber sanciones”, señaló.

El subsecretario observó: “Muchas veces el turista respeta más las normas que los propios locales”. Según explicó, quienes visitan la provincia suelen tener mayor conciencia sobre las regulaciones y las particularidades del entorno.

“Es lógico que alguien pueda levantar algunos piñones como parte de la experiencia, pero no cargar una camioneta. Eso ya es otra cosa completamente distinta”, ejemplificó.

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El rol del Estado y la responsabilidad de la sociedad

Sciacchitano reconoció que el Estado tiene un rol central en el control y la fiscalización, pero advirtió que no es suficiente. “El Estado tiene la responsabilidad del poder de policía y de hacer cumplir las normas, pero esto también pasa por la responsabilidad social”, planteó.

En ese sentido, insistió en que muchas de las infracciones no provienen de visitantes, sino de los propios habitantes de la región. “Muchas veces son los locales los que generan estas faltas o infracciones graves contra el ambiente”, señaló.

También mencionó las dificultades que implica controlar un territorio tan extenso como el neuquino. “Hay falencias, hay limitaciones, porque estamos en una provincia muy grande y no siempre se puede llegar a todo”, admitió.

Sin embargo, dejó en claro que eso no justifica el incumplimiento. “El cuidado del ambiente no depende solo del Estado. Depende de cada uno de nosotros como sociedad”, subrayó.

Piñones Lanín

El funcionario remarcó que lo ocurrido debe servir como un punto de inflexión. “Lo que pasó es lamentable, pero ojalá que también sirva para generar conciencia. Tenemos que valorar lo que tenemos y entender que estos recursos no son infinitos”, expresó.

En medio de nuevos casos de recolección ilegal de piñones, el titular del área Turismo reforzó el pedido de controles y concientización para evitar la extracción no autorizada de este recurso natural.