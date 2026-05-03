Investigan un mortal ataque contra un vecino en la meseta neuquina

El incidente quedó registrado en una cámara de seguridad y hay una gran indignación de las familias del lugar. El autor de la agresión permanece prófugo.

La Policía neuquina está buscando al autor del ataque mortal en la meseta.

A solo 48 horas del crimen en el barrio Islas Malvinas de esta capital, otro hecho salvaje tuvo como escenario la zona de El Choconcito, en la meseta neuquina. Un vecino fue apuñalado por un hombre luego de una disputa verbal. El incidente ocurrió este último sábado en horas de la tarde y la víctima fue llevada de urgencia al hospital por sus amigos. Luego, se tomó conocimiento que había fallecido.

Un video del sector donde tuvo lugar el violento hecho registró con múltiples detalles la secuencia, que se inició con una moto circulando a gran velocidad. De acuerdo a lo informado por el periodista Rigo Castaño, la mujer que conducía el vehículo fue víctima de una serie de insultos por parte de un hombre. A partir de esta situación, un vecino del lugar le recriminó al hombre lo que había hecho y, en forma sorpresiva, fue atacado con un cuchillo.

Las imágenes muestran como los amigos de la víctima se acercan enseguida y el agresor se aleja a paso rápido por la calle. En apariencia, el grupo que rodeaba al vecino apuñalado no advirtió la gravedad de lo sucedido en un primer momento. Luego, comprueban la herida que sufrió y no dudan en subirlo a un auto para llevarlo a un centro de salud.

El incidente fue muy traumático y de acuerdo a lo indicado por Castaño, la víctima falleció en las primeras horas de este domingo 3 de mayo.

comisaria 20 parque industrial

En cuanto al agresor, no es una persona desconocida en el barrio donde sucedió el hecho y la Policía provincial inició su búsqueda aunque por el momento se encuentra prófugo debido a que abandonó el lugar donde vivía.

Varios vecinos aseguraron que se trataba de una persona conflictiva y ligada al delito. Asimismo, otros indicaron que hasta no hace mucho era vigilado con una tobillera electrónica.

"Pedimos más destacamentos"

Mientras tanto, hay una gran indignación de los vecinos porque reclaman un destacamento policial y están cansados de estas situaciones de violencia. “Ya cansados estamos de la inseguridad y pedimos más destacamentos en distintos barrios y la meseta necesita mínimo tres destacamentos policiales en distintos sectores de la meseta, los necesitamos urgente”, expresó uno de los vecinos. Agregó que “los destacamento policiales mza 34 (manzana) lo necesita urgente. Porque la comisaría número 20 nooo da abasto para semejante terreno para cubrir”.

ciudad judicial neuquen El violador que fue condenado abusó de la hija de su pareja durante diez años.

Mientras tanto, todavía no se informó sobre novedades en relación al asesino que apuñaló a Nicolás Cifuentes en el barrio Islas Malvinas. El hecho ocurrió el viernes pasado en la madrugada, en plena calle.

Otro crimen bajo investigación

El comisario Mayor Sergio Llaytuqueo, director de Delitos, señaló a LM Neuquén el mismo día del hecho que se encuentran en plena investigación, que pudieron determinar la mecánica de la agresión, pero que restaba identificar al autor del crimen que tuvo lugar en Antártida Argentina y Facundo Quiroga de esta capital.

“No se conocían el agresor y la víctima, fue en circunstancias fortuitas. El sospechoso de criminalidad es un transeúnte que iba circulando por la calle de este a oeste, hacia la barriada”, detalló Llaytuqueo.