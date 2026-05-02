Alerta en Países Bajos: detuvieron a un hombre que planeaba un atentado contra las hijas de Máxima

El sospechoso, de 33 años, tenía en su domicilio dos hachas con los nombres de la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20.

Un hombre fue detenido por planificar un atentado contra Amalia y Alexia.

Un hombre de 33 años fue detenido acusado de planear un ataque contra dos de las hijas de la Reina de Paises Bajos, Máxima Zorreguieta . Al momento de su aprehensión, tenía en su domicilio dos hachas con los nombres de la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20.

La noticia se conoció por una resolución judicial publicada en la página web de la Fiscalía de La Haya, que reveló que el episodio tuvo lugar en febrero . El lunes próximo, el detenido prestará declaración en una primera audiencia preliminar.

La información se mantuvo bajo extremo hermetismo , incluso no se dio a conocer la identidad del sospechoso del ataque, para preservar y mantener la seguridad de la familia real.

Lo que sí se desprende del informe de la fiscalía europea es que en el operativo, se secuestraron dos hachas con inscripciones grabadas, que incluían los nombres “Alexia”, referencias al Mossad y el saludo nazi “Sieg Heil”. Además, el hombre tenía en su poder un manuscrita con los nombres “Amalia”, “Alexia” y la frase “baño de sangre”.

Máxima Zorreguieta familia

Hasta el momento las autoridades no confirmaron un móvil puntual del presunto ataque, hecho que comenzará ser investigado la próxima semana con la declaración del sospechoso en el tribunal de los Países Bajos. Un indicial argumento apunta a una eventual motivación extremista vinculada a la ultraderecha.

No es la primera amenaza a las princesas

El rey Guillermo Alejandro de Holanda y la reina Máxima tienen tres hijas. La menor es la princesa Ariane, que tiene 19 años.

A pesar de las amenazas, la familia real celebró el Día del Rey el pasado lunes asistiendo a una fiesta callejera, saludando al público y patinando sobre hielo. El Día del Rey es una fiesta nacional anual que conmemora el nacimiento del monarca neerlandés, quien cumplió 59 años.

Las hijas de Máxima ya habían vivido situaciones de amenazas años atrás. En 2020, Amalia fue víctima de amenazas de violencia mediante mensajes por teléfonos celular que obligó a reforzar su custodia.

Dos años después, se vio obligada a abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam debido a la preocupación por su seguridad y a regresar al palacio real de La Haya, fuertemente custodiado.

Máxima Zorreguieta hijas

“No puede vivir en Ámsterdam y prácticamente no puede salir [del palacio]. Esto tiene enormes consecuencias para su vida”, declaró la reina Máxima en aquel momento.

La princesa Catalina Amalia, que habla español con fluidez, salió del país para vivir en Madrid durante un año ante el temor de ser blanco de un secuestro por parte de uno de los carteles de la droga más peligrosos de Europa.

Ella y Mark Rutte, el entonces primer ministro holandés, habían sido mencionados en comunicaciones interceptadas entre miembros de la banda, lo que indicaba que podrían ser un objetivo.

Las acusaciones contra el narco más poderoso de Europa

Según los informes, Ridouan Taghi, el narcotraficante más poderoso de Europa, negó cualquier complot contra la princesa antes de ser condenado a cadena perpetua por cinco asesinatos en el “Juicio de Marengo” de 2024.

Se cree que , antes de ser sentenciado, Taghi ordenó tres asesinatos relacionados con su juicio, entre ellos el de un abogado, un periodista de televisión y el hermano de un testigo de la fiscalía.

Los asesinatos entre bandas criminales suscitaron temores de que Taghi siguiera dirigiendo su imperio delictivo desde la cárcel y de que los Países Bajos se hubieran convertido en un “narcoestado” con bandas que libraban una guerra contra el Estado.

La princesa Catalina Amalia, también conocida como princesa de Orange, finalmente pudo regresar a los Países Bajos en 2024 después de que se tomaran medidas no especificadas para su seguridad.

“Echo de menos la vida normal, la vida de estudiante. Caminar por las calles, ir a una tienda”, dijo la princesa tras su regreso.