La reina Máxima de Países Bajos pasó sus vacaciones en una estancia cercana a Villa Traful

Los detalles del complejo a orillas del río Pichi Leufú, que permite conectar con la naturaleza sin perder la privacidad.

Como ya es habitual, la reina Máxima de Países Bajos regresó a la Argentina, su país natal, para pasar unos días de vacaciones. Junto al rey Guillermo Alejandro y sus hijas , se instalaron en una estancia recóndita de la Patagonia, a sólo 80 kilómetros de Villa Traful , para pasar unos días de descanso lejos de la agenda monárquica en Europa.

Máxima Zorreguieta y su familia pasaron las fiestas de fin de año en una estancia privada de Río Negro, a poca distancia de Villa Traful , la aldea de montaña neuquina que ganó protagonismo en los últimos años por sus paisajes privilegiados.

Según la información publicada en la revista Caras, la familia real holandesa disfrutó de varios días de descanso en una zona recóndita: la estancia Pilpilcurá, una gran propiedad que se extiende por cientos de hectáreas a orillas del río Pichi Leufú, en territorio rionegrino.

Los reyes Máxima y Guillermo y sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, se quedaron en la estancia durante varios días, en uno de los habituales viajes que hace la familia real para reencontrarse con las raíces argentinas de la reina.

estancia pichileufu

Trascendió que al lugar también se trasladó la mamá de Máxima, María del Carmen Cerruti, en unas vacaciones patagónicas que permitieron conectar con la naturaleza y fortalecer los vínculos familiares.

La estancia queda a unos 80 kilómetros de Villa Traful y a unos 60 kilómetros del aeropuerto Teniente Candelaria, de la ciudad de Bariloche. Esa fue la terminal aérea que eligió la familia real para aterrizar y trasladarse luego, por tierra, hasta la estancia.

Cómo es la estancia donde estuvo la reina Máxima y su familia

El espacio, de gran extensión, incluye también un alojamiento en una tradicional casa de campo cordillerana, a orillas del río Pichi Leufú. Entre las actividades que propone se cuentan los almuerzos al aire libre, las caminatas por zonas rodeadas de naturaleza y las noches con cielos despejados para observar las estrellas.

En el complejo se pueden realizar cabalgatas y recorrer el cauce del río, rodeado de vegetación, en un pintoresco paisaje que conjuga la zona de precordillera con el salpicado de bosques y coníferas.

estancia pichi leufu 2

El ambiente relajado permitió garantizar la intimidad de la familia real, acostumbrada a una intensa agenda de eventos sociales y multitudinarios. Según el medio, "todo se manejó con extrema reserva, con un operativo de seguridad discreto y sin exposiciones públicas, respetando el espíritu privado que caracteriza estas visitas al sur argentino".

Máxima Zorreguieta sostiene sus fuertes lazos con la Argentina a través de visitas frecuentes al país. Entre todos los destinos, suele elegir el sur argentino para reconectar con la naturaleza y pasar jornadas en familia lejos de los compromisos europeos. La estancia cercana a Villa Traful es uno de sus puntos elegidos cada verano, porque otorga una buena dosis de desconexión y la tan necesaria privacidad.

Si bien los habitantes de la zona comentaron la llegada de la familia real de Países Bajos con curiosidad, mantienen un límite de respeto que permite que los monarcas descansen lejos de los flashes y las multitudes.