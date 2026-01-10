Cuánto cuesta pasar las vacaciones en Villa Traful, la aldea de montaña que está de moda

Tarifas de alojamiento en hoteles, cabañas y campings. Precios de las excursiones y todo lo que podés hacer en la localidad lacustre.

En la antesala de la temporada de verano 2026, Villa Traful , la pequeña aldea de montaña neuquina sobre el lago del mismo nombre, se convirtió en el destino turístico que más creció en búsquedas en Google Argentina, superando clásicas ciudades de playa e incluso destinos internacionales. Pero la gran pregunta que muchos aún se hacen es: ¿Cuánto cuesta realmente vacacionar ahí?

Según los datos de tendencias de búsqueda de Google, el interés por Villa Traful creció exponencialmente durante los últimos tres meses, consolidando a esta villa patagónica como la gran revelación entre los destinos del país.

Según difundió días atrás Google la aldea de Neuquén creció en búsquedas en un 84% dejando atrás la ciudad brasileña de Florianopolis que creció 50% y Puerto Madryn, con un 23% de aumento en su búsqueda.

Villa Traful está ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a orillas del lago Traful. Con poco más de 400 habitantes permanentes, el destino se caracteriza por su entorno natural casi intacto, rodeado de bosques nativos, montañas y aguas cristalinas, lo que la convierte en uno de los lugares más tranquilos y pintorescos de Neuquén.

Forma parte del corredor turístico de los Siete Lagos, aunque a diferencia de otros destinos más desarrollados, conserva un perfil más agreste y silencioso, ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y actividades al aire libre sin grandes multitudes.

Cómo llegar a Villa Traful

Para llegar a Villa Traful desde Neuquén capital, hay que recorrer unos 400 kilómetros. El trayecto más habitual es tomar la Ruta Nacional 22 hasta Zapala o Piedra del Águila, continuar por la Ruta Nacional 40 y luego acceder por la Ruta Provincial 65, que conecta directamente con la villa. Este último tramo incluye sectores de ripio, por lo que se recomienda circular con precaución y chequear el estado del camino antes de viajar.

Desde San Martín de los Andes, la distancia es de aproximadamente 100 kilómetros, combinando la Ruta 40 y la Ruta Provincial 65. En temporada alta, el acceso puede presentar mayor tránsito, aunque sigue siendo uno de los caminos más escénicos de la región.

Los accesos a la Villa está siendo pavimentados por la Provincia, por lo que este verano hay menos tramo de ripio para llegar. Las maquinarias están trabajando pero no perjudican el paso vehicular para llegar.

Tarifas

Una de las opciones más elegidas para vacacionar en Villa Traful es el camping, tanto por una cuestión de costos como por la posibilidad de estar en contacto directo con la naturaleza. Para la temporada 2026, los campings rondan entre los 20 mil pesos los más alejados y 35 mil pesos por persona los que están en el centro.

El Camping Traful Lauquen difundió sus tarifas oficiales con valores diferenciados por edad y tipo de estadía. El costo por noche en camping es de 35.000 pesos por día para mayores y 25.000 para menores. En el caso de quienes viajan en motor home o casilla rodante, el adicional es de 25.000 y 20.000, respectivamente. Además, el ingreso de mascotas tiene un valor de 10.000.

En Villa Traful hay otro complejo de Tiny House en el camping Traful Lauquen En Villa Traful hay otro complejo de Tiny House en el camping Traful Lauquen.

Para quienes solo quieran pasar el día, el camping ofrece la modalidad de visita o picnic, con tarifas de 20.000 para adultos y 15.000 para menores, sin incluir pernocte ni uso de duchas.

Desde el establecimiento aclararon que no se cobran adicionales por carpa, auto, camioneta, duchas ni electricidad, y que no trabajan con sistema de reservas para el camping, por lo que el ingreso es por orden de llegada. También informaron que quienes abonen en efectivo acceden a una bonificación de 5.000 por día y por persona, excepto en el caso de visitas o picnic.

Además del camping tradicional, Traful Lauquen cuenta con domos y tiny houses, una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan mayor comodidad sin alejarse del entorno natural. Los domos tienen un valor de 150.000 pesos por día para dos personas, con un adicional de 50.000 por persona extra, y una capacidad máxima de seis huéspedes. No incluyen ropa de cama, toallas ni vajilla, por lo que esos elementos deben ser llevados por los visitantes. La calefacción es por tiro balanceado.

VILLA TRAFUL.jpg Imagen ilustrativa

En tanto, las tiny houses tienen tarifas que parten desde 200.000 pesos por día para dos personas, 250.000 para tres personas y 280.000 por día para cuatro personas (dos adultos y dos menores). Estas unidades cuentan con baño completo, cocina equipada, heladera con freezer, vajilla completa, parrilla y mobiliario exterior, además de calefacción.

Otro de los campings céntricos es Costa Traful. También se trata de un espacio frente al lago donde se puede acampar pero también cuenta con cabañas de distintas capacidades.

Saliendo del casco urbano, a unos 2 kilómetros del pueblo hacia el lado de la Ruta 237 están los camping Paloma Araucana y La Máquina. Luego, hacia el otro lado del pueblo camino a Villa La angostura, a 4 kilómetros aparece el camping Arroyo Cataratas y a 12 kilómetros el camping Puerto Arrayan.

Hotel Alto Traful

En cuanto a cabañas la oferta en esta aldea de montaña es reducida. Los valores rondan entre los 200 mil a 400 mil pesos la noche. Este destino cuenta con un hotel de 4 estrellas para los amantes de la exclusividad que se llama Alto Traful. Este lugar tiene un valor esta temporada de 200 dólares más IVA la habitación doble y 260 la familiar.

Qué hacer en Villa Traful

Las actividades deportivas y recreativas que ofrece esta villa son amplias y están ofrecidas por diferentes prestadores. ECO TRAFUL es una de las empresas que ofrece los paseos en el Bosque Sumergido.

La excursión consiste en una navegación hacia la costa Norte, que los lleva a conocer el área de la falla geológica donde se encuentra el desprendimiento de la montaña, que originó el "Bosque Sumergido". Un fenómeno natural de origen pre y post glaciario que sigue activo, provocando el descenso e ingreso gradual de la montaña hacia el lago.

En el paseo se puede apreciar un grupo de cipreses de pie, a distintos niveles de inmersión asomando desde el fondo del lago. La visibilidad es de aproximadamente de 10 a 15 metros de profundidad debido a la transparencia del agua, según contó Gabriela. Este recorrido realizado por guias tiene un valor de 70 mil pesos en efectivo y 85 mil con tarjeta.

También ofrecen la oportunidad de realizar snorkel en el Bosque Sumergido para el que se facilita los equipos y trajes de neoprene. La actividad dura una hora aproximadamente y permite disfrutar la visibilidad que ofrece el Lago Traful. El valor, con traslados equipamiento y comida es de 220.000 pesos en efectivo y 250.000 con otros medios de pago.

Trekking a Lagunas Las Mellizas y pinturas rupestres es otra de las posibilidades. La actividad consiste en un trekking de montaña de día completo que se inicia con el cruce del lago Traful. Acompañados de un guía de sitio del Parque Nacional Nahuel Huapi se visita el área del Alero de pinturas rupestres de origen tehuelche y las lagunas de altura "Verde" y "Azul" a unos 1050 mtetros sobre el nivel del mar. La caminata atraviesa un cañadón, y se bordea el arroyo Verde y se almuerza en la margen de uno de los espejos de agua.

Desde el Portezuelo, altura máxima de la excursión, se aprecia una vista panorámica hacia el lago Traful y el Cerro Negro y a las dos lagunas. Finaliza en descenso hasta la Bahía Grande, una playa virgen de arena volcánica rodeada de bosque, desde donde se embarca y regresa al muelle de Villa Traful. La excursión dura de 9:30 a 17, con una dificultad media y un recorrido de 12 kilómetros. Cuesta 150.000 pesos.