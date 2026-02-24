Insólito: detuvieron a un pastor evangélico en el paso Mamuil Malal por llevar un particular elemento

Sucedió el lunes 16 cuando volvía junto a su señora de pasar unos días en San Martín de los Andes. El hombre fue acusado por portación de elementos ilegales.

Las felices vacaciones de un matrimonio en la cordillera neuquina terminaron convirtiéndose en una insólita causa judicial . El episodio ocurrió durante un control fronterizo en el Paso Internacional Mam uil Malal y tuvo como protagonistas a un pastor evangélico junto a su señora .

Todo comenzó el lunes 16 de febrero, cuando David Vergara , de 67 años, regresaba junto a su esposa Rosa Adasme desde Argentina hacia Chile luego de haber pasado la noche en San Martín de los Andes . La pareja había cruzado previamente desde Pucón para recorrer también Junín de los Andes.

Sin embargo, durante el control de rutina que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el personal detectó un particular elemento . Dentro del vehículo, la pareja llevaba consigo tres envases de gas pimienta.

Ante esta situación, se labró el acta correspondiente, donde se asegura que los mismos no habían sido declarados ante la autoridad aduanera, lo que motivó la denuncia por presunta infracción a la normativa vigente.

pastor evangelico detenido y su señora

La versión del pastor tras su detención

El pastor explicó que los gases pimienta permanecían desde hacía varios años en el automóvil como medida de protección frente a la ola de delitos registrados en Santiago de Chile. Además, destacó que no estaba al tanto de que el ingreso al país sin declararlos podía constituir una falta a la justicia.

Una vez detenido, Vergara fue trasladado por los carabineros a la 9° Comisaría de Pucón. Allí permaneció encerrado durante más de 24 horas, entre el 16 y el 17 de febrero, a la espera del control judicial.

Por su parte, su esposa fue liberada y recibió asistencia policial para trasladar el vehículo.

gas pimienta generico

Formulación de cargos

Al día siguiente del episodio, el fiscal Jorge Calderara acusó a Vergara por el delito de portación ilegal de elementos sometidos a control, contemplado en la Ley 17.798 sobre Control de Armas (en Chile).

Ahora, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 25 de marzo, instancia en la que podría evaluarse una suspensión condicional del procedimiento. Según se informó, la normativa fue actualizada en enero de 2026, restringiendo el porte de ciertos elementos considerados no letales, entre ellos el gas pimienta, especialmente cuando no son declarados en controles fronterizos.

A pesar del particular episodio, tras recuperar la libertad, Vergara y su esposa continuaron el viaje que inicialmente había comenzado como unas vacaciones en la zona lacustre de Chile. El destino siguiente es la isla de Chiloé, desde donde aguardarán la resolución del caso.