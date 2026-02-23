Quién era la mujer que murió en el trágico accidente de ruta 60

El siniestro ocurrió este lunes, cerca del paso Mamuil Malal, cuando se prodjo un fuerte choque entre una camioneta y una grúa.

Se supieron las identidades de los involucrados en el grave accidente de la Ruta 60.

Durante la mañana de este lunes, un grave accidente entre una grúa y una camioneta dejó como saldo la muerte de una mujer mayor sobre la ruta 60 , en el sector estancia Mamuil Malal . En horas de la tarde, se supo la identidad de la mujer que falleció.

El impacto ocurrió debido a que "la camioneta se cruza de carril y se va de frente contra la grúa", según informó Domingo Zúñiga, segundo jefe de Bomberos de Junín de los Andes, en contacto con LM Neuquén .

Restan los informes oficiales periciales para determinar fehacientemente los motivos e investigar si se trató de un desperfecto mecánico o una falla humana.

Quién era la mujer que murió en el accidente

Según pudo saber LM Neuquén, se trata de Silvia Passini, de 70 años, oriunda de Buenos Aires y radicada en Pucón, donde tenía una inmobiliaria "con más de 20 años de experiencia en el rubro", según dice su página de Facebook.

Al momento del accidente, la acompañaban cuatro personas: el conductor, Maximiliano Franco Espinelli, de 47 años; Andrea Belén Ralde Flores, de 25 años; Franco Espinelli de 27 años; y un niño de 8 años.

Además, se difundió la identidad del conductor de la grúa: se trata de Pablo Javier Muñoz, de 36 años.

Por la mañana se había informado que cuatro personas habían sido trasladadas al hospital de Junín de los Andes, dos de ellas en código rojo, es decir con riesgo de vida. Presentaban fracturas y heridas de gravedad. Las otras dos fueron trasladadas en código amarillo.

En tanto, el conductor de la grúa no sufrió heridas de gravedad y, de hecho, colaboró para asistir a las personas que quedaron atrapadas en la camioneta.

En el lugar trabajó Bomberos Voluntarios con tres móviles, Gendarmería y personal policial de Tránsito.

Producto del choque, se dispuso el corte momentáneo de la Ruta 60, en el sector estancia Mamuil Malal, mientras que el paso internacional se encuentra con actividad normal. En horas de la tarde, todavía no se confirmó si el tránsito fue liberado.

Trágica muerte de un niño en un choque frontal

El pasado martes a la noche se registró un trágico accidente de tránsito con una víctima fatal de la comunidad de Colipilli Abajo, a una hora de Chos Malal. Treinta minutos antes de la medianoche una mujer que se desplazaba en moto junto a su hijo de tan solo un año y siete meses sufrió un choque frontal y el niño murió.

Según lo consignado por la radio local la motociclista fue embestida de frente por un automóvil Volkswagen Voyage. Además de la lamentable muerte, como consecuencia del violento impacto, la madre del menor resultó con heridas de gravedad, presentando fracturas expuestas.

A raíz del siniestro, se convocó a servicios médicos y fue trasladada de urgencia al hospital de Zapala, donde fue internada e intervenida quirúrgicamente.

Las causas del choque aún son materia de investigación y se intentan establecer a través de pericias. Hasta el momento, se relevó que el Volkswagen habría colisionado frontalmente contra la moto.

En desarrollo.