Quién era el joven con antecedentes narco que murió en un accidente en la playa de Villa Gesell

El hecho ocurrió durante el fin de semana en medio del movimiento turístico y el Enduro del Verano. Cómo fue el trágico accidente.

A pocos días del accidente de una influencer a bordo de un vehículo UTV en los médanos de Villa Gesell , el lugar se volvió escenario de la muerta de un joven de 27 años.

Fuentes policiales precisaron que el joven murió tras sufrir un violento accidente con su moto en una zona de médanos , en un fin de semana atravesado por la realización de la 31° edición del tradicional "Enduro del Verano".

Andrés Alberto Alemán , era oriundo de Ensenada, y según indicaron medios locales, circulaba sin casco ni elementos de protección cuando se topó con un médano cortado de forma abrupta. Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar e incluso lo trasladaron de urgencia al hospital municipal.

Los médicos lo intubaron, le administraron adrenalina y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia hacia el hospital local. Sin embargo, al llegar al centro ya no presentaba signos vitales. Pese a la inmediata asistencia, el golpe fue tan fuerte que le provocó la muerte.

motociclista muerte

Quién era el motociclista que murió tras el accidente en Villa Gesell

Más allá del accidente deportivo, la identidad de Alemán encendió las alarmas en el ámbito policial. Las autoridades confirmaron que el motociclista acumulaba "abultados antecedentes penales".

Según reveló Infobae, en Ensenada era investigado por la División Narcotráfico y la DDI La Plata de la Policía Bonaerense como "presunto jerarca de una banda que vende drogas en el barrio Mosconi y en Punta Lara”. Y agregaron que "había estado preso por comercialización de estupefacientes".

Además de las causas por drogas, su nombre figuraba en expedientes recientes por su presunta participación en un violento y sangriento incidente ocurrido en su ciudad natal.

"Indirectamente, se había hecho cargo de un ataque en una fiesta en Ensenada en la que hubo un herido de bala. El hermano del lesionado fue detenido por la Policía con cocaína y plata", remarcaron las fuentes del caso al medio.

Pese a su polémico prontuario, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y las publicaciones con fotos para recordarlo. En ese contexto, el entorno del motociclista inició una campaña para recaudar fondos para cubrir los gastos del traslado y velatorio de Alemán.

motociclista muerte villa gesell

Accidente de una influencer a bordo de un UTV en Villa Gesell: "Volcó y dio varios giros"

Una influencer volcó en los médanos de Villa Gesell a bordo de un vehículo UTV y se encuentra internada en grave estado. La mujer de 33 años fue trasladada a la ciudad de Mar del Plata y permanece con pronóstico reservado.

Se trata de Florencia Rastelli Mella, conocida influencer y emprendedora platense, quien se accidentó en una zona conocida como "La Olla". Testigos que estaban circulando en los alrededores y que presenciaron el siniestro, indicaron que el UTV "volcó y dio varios giros sin la participación de otros vehículos", informó la prensa local.

A su vez, precisaron que dentro del mismo se encontraba una pareja y era el hombre quien conducía. Según aclararon, “la mujer se llevó la peor parte del accidente” porque "salió despedida del vehículo y este terminó cayendo encima de ella".