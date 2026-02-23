La Casa Blanca confirmó apoyo de inteligencia en el operativo en Jalisco, mientras se registraron bloqueos armados y suspensiones en el fútbol mexicano.

El rol oculto de Estados Unidos en la caída de El Mencho, en una jornada de violencia extrema en México

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano ara el operativo en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , hecho que provocó una jornada de extrema violencia en México este domingo.

"’El Mencho’ era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, admitió la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en sus redes sociales.

Según indicó la funcionaria, el apoyo se dio en la redada realizada en Talpalpa , una ciudad del estado de Jalisco, donde fuerzas de seguridad mexicanas acabaron con el jefe narco, considerado uno de los delincuentes más buscados por ambos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PressSec/status/2025751007594971346&partner=&hide_thread=false The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

De acuerdo con la información difundida por la Casa Blanca, el operativo dejó además tres integrantes del CJNG abatidos, otros tres heridos y dos detenidos.

Oseguera Cervantes figuraba en las listas de búsqueda prioritarias de México y de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera su captura. En reportes oficiales fue mencionado con edades de 56 y 59 años.

La lucha contra los narcos que impulsa Estados Unidos

Leavitt también citó la postura de Donald Trump frente al narcotráfico y señaló que el presidente “ha sido muy claro”: “Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”.

Además, la portavoz aseguró que la Casa Blanca “elogia y agradece” al ejército mexicano por su cooperación y por la ejecución del operativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2025722322565411032&partner=&hide_thread=false | El Comité de Acción Política “America”, fundado por Elon Musk, difundió las imágenes del caos en México tras la eliminación de “El Mencho”, líder del CJNG, como advertencia directa sobre los riesgos de una frontera sin control. El mensaje subraya que la violencia del… pic.twitter.com/zkoZqoS5gI — UHN Plus (@UHN_Plus) February 23, 2026

En específico, Washington acusaba a Oseguera Cervantes de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” mediante el tráfico de fentanilo. En ese marco, el año pasado el CJNG fue incluido por Estados Unidos en la lista de organizaciones terroristas.

Un funcionario de defensa estadounidense había adelantado al Washington Post que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), una unidad de inteligencia recientemente conformada bajo la supervisión del Comando Norte, fue clave en el operativo que culminó con la muerte del líder del CJNG.

Bloqueos, ataques y el Mundial de fútbol en alerta

Tras la confirmación del abatimiento de Oseguera Cervantes, se registraron reacciones violentas atribuidas al CJNG en distintas zonas del país. En el estado de Jalisco, sujetos armados realizaron bloqueos con autos y camiones incendiados en respuesta al operativo, mientras que episodios similares se reportaron en Michoacán, Guanajuato, Colima y Tamaulipas.

En ese contexto, la Liga MX anunció la suspensión del partido entre Querétaro y Juárez, correspondiente a la séptima jornada del torneo Clausura, que debía disputarse en el estadio La Corregidora.

“El partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse en el estadio La Corregidora será reprogramado”, informó la primera división del fútbol mexicano en un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaBBVAMX/status/2025668229880861008&partner=&hide_thread=false La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

La Corregidora se ubica cerca de Jalisco, donde el ejército mexicano confirmó la muerte del líder del CJNG. Además, la liga femenina suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron de Zapopan, mientras que la Liga Expansión aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, previsto en el estadio Gregorio “Tepa” Gómez, también en el estado de Jalisco.

Si bien la suspensión en sí misma es importante por el contexto, aún más preocupante es que México es una de las sedes designadas por la FIFA para albergar el Mundial de fútbol de este año.