Pudo ser una tragedia: a un expiloto de Fórmula 1 se le incendió el auto

En un evento realizado en Estados Unidos, el expiloto de Red Bull vivió un momento que dejó a todos los presentes en vilo.

El monoplaza del expiloto de Fórmula 1, Yuki Tsunoda, se incendió durante una exhibición.

Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego este domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco .

En el video que se viralizó en redes sociales se puede observar al japonés haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frena de golpe y empieza a largar humo que rápidamente se convirtió en fuego. Pese al susto y los gritos de los presentes, Tsunoda se bajó del Red Bull por sus propios medios y sin ninguna lesión .

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) protagonizó una muy sólida actuación en el último día de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin , donde consiguió la primera posición.

Leclerc, que este año quiere meterse dar batalla por el título, logró dar la considerable cantidad de 80 vueltas en el Circuito Internacional de Bahréin, donde registró el mejor tiempo cuando giró en 1:31,992, lo que le permitió mejorar por más de un segundo lo hecho durante la sesión diurna.

En la segunda posición quedó el actual campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), quien finalizó a 879 milésimas de Leclerc, mientras que el tercer y cuarto lugar fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes)

Por otra parte, el compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una buen actuación y terminó en el quinto lugar, a un segundo y 429 milésimas de Leclerc. Además pudo dar una gran cantidad de vueltas sin mayores inconvenientes, lo que demuestra la fiabilidad del A526 con el que competirán este año.

El top 10 lo completaron el británico Oliver Bearman (Haas), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el español Carlos Sainz (Williams).

El último día de la pretemporada no pudo contar con la presencia del argentino Franco Colapinto, ya que su compañero de equipo en Alpine disputó las dos sesiones de este viernes, como parte de la rotación que estaba programada.

De todas maneras, Colapinto tuvo una muy buena pretemporada, donde pudo conseguir muy buenos resultados en los tests privados de Barcelona y en las dos semanas de actividad que hubo en Bahréin, por lo que el pilarense se ilusiona con firmar una muy buena temporada.

El campeonato de Fórmula 1 comenzará a inicios de marzo, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne.

Las posiciones del último día de pretemporada en la Fórmula 1