Netflix lanzó el tráiler de Drive to Survive 8: la salida de Horner y el "efecto Colapinto" en la nueva temporada

La plataforma de películas y series estrenó el adelanto de la nueva temporada del documental que cada año es un éxito a nivel global.

Netflix , la gigante plataforma de películas y series on demand, ha publicado en las últimas horas el tráiler de su exitoso documental, Drive to Survive: Temporada 8 antes de su estreno a finales de este mes. El material que ha sido clave para la expansión global de La Máxima, regresa con una nueva entrega que promete drama, tensión y acceso exclusivo a los protagonistas del paddock de Fórmula 1 .

La octava temporada cubrirá las historias dentro y fuera de la pista de la campaña 2025 , y el tráiler ofrece un adelanto de lo que está por venir en la docuserie. Comienza con imágenes del evento F1-75 celebrado en Londres, una cita histórica para el campeonato.

"Este es el momento que todos hemos estado esperando", dijeron a cámara los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, bajo las luces azules del estadio mientras los equipos se preparaban para presentar sus decoraciones ante miles de aficionados.

image

El avance también pone el foco en la nueva generación. Se mencionan los pilotos debutantes de la temporada 2025 —Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan y Liam Lawson—, reflejando la renovación de la parrilla.

Entre esas historias destaca la salida de Doohan de Alpine, uno de los movimientos que generó más conversación durante el año con su salida provocada por Flavio Briatore y que tuvo como protagonista a Franco Colapinto.

Cuándo se estrena la nueva temporada de Drive to Survive

Los fanáticos de la Fórmula 1 también podrán esperar un acceso entre bastidores a la primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrari, uno de los fichajes más impactantes de la era moderna. Asimismo, se explora la intensa batalla interna en McLaren entre Norris y Piastri en plena lucha por resultados clave, además del fuerte regreso de Max Verstappen. "Max es como ese villano de una película de terror. Siempre vuelve", afirmó el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, en una de las frases más llamativas del tráiler.

La salida de Christian Horner de Red Bull también ocupa un lugar destacado en esta nueva temporada de la aclamada docuserie. "Quiero decir, todo el mundo tiene una opinión. Pero no subestimen a la competencia", dijo el británico a cámara.

Embed - Formula 1: Drive to Survive - Season 8 | Official Trailer | Netflix

Más adelante se muestran imágenes de Horner junto a su esposa, Geri Halliwell. "Me han quitado algo que no fue mi elección", afirmó, antes de que el montaje cambie a otro plano suyo hablando directamente al espectador. "Creo que hemos terminado", añadió mientras abandonaba el set.

Además, regresan como como caras visibles en la serie el ex presentador de F1 TV, Will Buxton, y la ex jefa de equipo de Williams, Claire Williams, aportando análisis y contexto a los momentos más intensos del campeonato.

Fórmula 1 Drive to Survive: Temporada 8 estará disponible en Netflix a partir del 27 de febrero de 2026, junto con todas las temporadas anteriores, consolidando una serie que ha sido clave en la expansión global de la máxima categoría del automovilismo mundial en los últimos años. Con un material que permite conocer la intimidad de los equipos y los pilotos, han logrado captar la atención de nuevas audiencias y de todas las edades.