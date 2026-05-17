Un show más: con un gol y una asistencia de Messi, el Inter Miami ganó su primer partido en su nueva cancha

Un Leo en estado de gracia fue clave para otro triunfo de las Garzas, que son líderes de conferencia en la MLS.

Lionel Messi volvió a vestirse de conductor absoluto para que el Inter Miami se consolide en lo más alto de la Conferencia Este de la Major League Soccer estadounidense. El astro de la Selección Argentina brilló con un gol y una asistencia clave en el triunfo de Las Garzas frente a Portland Timbers. La franquicia del sur de Florida, así, logró su primer triunfo en el Nu Stadium, su recinto renovado, para adueñarse del liderato en soledad del certamen norteamericano.

El equipo local impuso las condiciones de juego desde el pitazo inicial impulsado por su temible tridente ofensivo. La primera gran emoción de la tarde se gestó a los cuatro minutos en una maravillosa combinación entre el capitán rosarino y su eterno ladero uruguayo Luis Suárez . El atacante charrúa recibió en tres cuartos de cancha, levantó el balón con una sutileza de su sello y dejó al 10 cara a cara con el festejo. Sin embargo, el arquero James Pantemis reaccionó a tiempo para arrebatarle el grito al astro sobre la línea .

La resistencia del conjunto de Oregon se derrumbó por completo sobre la media hora de juego mediante una fantástica jugada colectiva hilvanada con velocidad y precisión quirúrgica. El campeón del mundo abrió los hilos por el sector izquierdo del ataque hacia la banda del Pistolero, quien filtró una habilitación profunda para el juvenil venezolano Telasco Segovia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2056147492878651868&partner=&hide_thread=false Messi assists, Berterame finishes. Wow. What a run. pic.twitter.com/RGsxFTcVS9 — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

El talentoso mediocampista vinotinto resolvió la acción con una genialidad absoluta al asistir con un taco perfecto para la irrupción del mejor del planeta. Sin dudar un solo instante, el rosarino sacó un zurdazo seco que dejó sin chances al golero. Antes de emprender el descanso hacia los vestuarios, el combinado de Florida tradujo su abrumadora superioridad en una nueva conquista para estirar la ventaja en el marcador.

La sutileza de Messi para asistir a Germán Berterame

Leo apiló rivales a pura gambeta en la puerta del área grande y asistió con generosidad al delantero Germán Berterame. El atacante ex Monterrey capitalizó el pase milimétrico de su compatriota para definir con total frialdad ante el arco desguarnecido y sellar un merecido 2 a 0. La efectividad de la primera etapa trajo absoluta tranquilidad al banco de suplentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2056166464260849795&partner=&hide_thread=false 13 games. 12 goals. 6 assists.



Leo Messi's form heading into the @FIFAWorldCup. pic.twitter.com/9qsRDhfpcL — Major League Soccer (@MLS) May 18, 2026

En el período complementario, la intensidad del dueño de casa se mantuvo latente a partir de la incesante rotación de figuras de la jerarquía de Rodrigo De Paul. El arquero Dayne St. Clair aportó su cuota de seguridad en los escasos avances rivales al desactivar con solvencia un potente cabezazo del ingresado Kristoffer Velde. El poderío ofensivo demostrado en el campeonato, donde el equipo ya superó la barrera de los 30 goles anotados, agiganta la candidatura del elenco patrocinado por David Beckham. Que lo tiene al 10 en estado de gracia.