Entrenamiento especial y ¿Messi confirmado?: La revelación de De Paul sobre los preparativos para el mundial

Los jugadores citados en la prelista presentada a la FIFA por Scaloni se preparan de una forma especial pensando en que tienen el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, mucho más aquellos que de alguna manera saben que serán parte de la lista definitiva del entrenador como Rodrigo De Paul .

El mediocampista campeón del mundo, actualmente jugando en Inter Miami, reveló en diálogo con el Pollo Álvarez en el ciclo "Lo del Pollo" que lleva a cabo un plan de entrenamiento especial con un compañero más que especial: Lionel Messi quien, a pesar de no haberlo confirmado de forma oficial, se prepara para jugar su última cita mundialista.

"Sé que lo más importante en mi carrera hoy es jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Es lo que necesito. Yo me propuse jugar. Llego en un gran momento, hasta mejor que en otras competiciones", comenzó diciendo en una parte de la entrevista sobre los minutos de juego. Luego, se expresó sobre la diferencia de minutos con el torneo a nivel clubes más importante de Europa: "La Champions son seis o siete partidos en un año... no es tan trascendental. Entiendo, es una competencia increíble".

Luego, se metió de lleno en la preparación: “Hablo mucho con Leo (Messi) del Mundial, de la ilusión que tenemos. Capaz se motonea, pero desde hace dos o tres meses nos preparamos para eso con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, tenemos un doble turno que nos lo propusimos y tenemos nuestro profe, ahí le damos y venimos bien. Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial”.

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La importancia de motivarse mutuamente

“Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, entonces tengo muchos momentos bajos y él me ayuda. Cuando voy a la baja, voy a la baja. Él es lineal, mantiene una línea. Nos complementamos bien”, contó.

Luego, sumó: “No vivís sin pensar en la Copa del Mundo, cada vez que está más cerca, los pensamientos se vienen a la cabeza muchas más veces. Se convive con los miedos, incertidumbre, alegría y un montón de cosas que te llevan a la Copa del Mundo. A que salta la lista... Yo, manija y con mucha ilusión, creo que la Selección va a ser protagonista otra vez. Veo en mis compañeros un convencimiento y hambre de que siga sucediendo. El equipo está superpredispuesto a dejar todo lo que tiene".

Messi De Paul Inter Miami Portada

Una posible vuelta a Racing

“A mí es algo que me encantaría. No soy un tipo ni gris, ni tibio, pero tengo que entender que una palabra de más o de menos, a la gente le cuesta entender que uno cambia de opinión o dinámica de la vida. La gente crece, evoluciona, cambia de parecer. No quiero ser preso de mis palabras. Me avalan mi trayectoria, cómo siempre puse a Racing delante de todo, el día que quise volver a jugar una Libertadores con 20 años estando en Valencia, lo hice. Las decisiones las tomo en el momento y me hago cargo de las consecuencias. ¿Si me encantaría? Sí, me encantaría. Fecha o si va a suceder, no lo sé. No hago futurología. Que me llaman, me llaman. Hablo con Diego (Milito), con el Chino (Saja). Gustavo (Costas), cuando fui al Predio Tita, también me apretó un poquito”, confesó.

Los partidos confirmados de la Selección en el Mundial

Fecha 1: martes 16 de junio vs. Argelia en Kansas City | 22.00hs

Fecha 2: lunes 22 de junio vs. Austria en Dallas | 14.00hs

Fecha 3: sábado 27 de junio vs. Jordania en Dallas | 23.00hs

La prelista que presentó Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros: