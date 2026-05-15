Entrenamiento especial y ¿Messi confirmado?: La revelación de De Paul sobre los preparativos para el mundial
El mediocampista brindó una entrevista donde contó detalles de cómo se prepara junto a Messi para la cita mundialista. Qué dijo sobre una posible vuelta a Racing.
Los jugadores citados en la prelista presentada a la FIFA por Scaloni se preparan de una forma especial pensando en que tienen el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, mucho más aquellos que de alguna manera saben que serán parte de la lista definitiva del entrenador como Rodrigo De Paul.
El mediocampista campeón del mundo, actualmente jugando en Inter Miami, reveló en diálogo con el Pollo Álvarez en el ciclo "Lo del Pollo" que lleva a cabo un plan de entrenamiento especial con un compañero más que especial: Lionel Messi quien, a pesar de no haberlo confirmado de forma oficial, se prepara para jugar su última cita mundialista.
El particular entrenamiento de De Paul junto con Messi
"Sé que lo más importante en mi carrera hoy es jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Es lo que necesito. Yo me propuse jugar. Llego en un gran momento, hasta mejor que en otras competiciones", comenzó diciendo en una parte de la entrevista sobre los minutos de juego. Luego, se expresó sobre la diferencia de minutos con el torneo a nivel clubes más importante de Europa: "La Champions son seis o siete partidos en un año... no es tan trascendental. Entiendo, es una competencia increíble".
Luego, se metió de lleno en la preparación: “Hablo mucho con Leo (Messi) del Mundial, de la ilusión que tenemos. Capaz se motonea, pero desde hace dos o tres meses nos preparamos para eso con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, tenemos un doble turno que nos lo propusimos y tenemos nuestro profe, ahí le damos y venimos bien. Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial”.
La importancia de motivarse mutuamente
“Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, entonces tengo muchos momentos bajos y él me ayuda. Cuando voy a la baja, voy a la baja. Él es lineal, mantiene una línea. Nos complementamos bien”, contó.
Luego, sumó: “No vivís sin pensar en la Copa del Mundo, cada vez que está más cerca, los pensamientos se vienen a la cabeza muchas más veces. Se convive con los miedos, incertidumbre, alegría y un montón de cosas que te llevan a la Copa del Mundo. A que salta la lista... Yo, manija y con mucha ilusión, creo que la Selección va a ser protagonista otra vez. Veo en mis compañeros un convencimiento y hambre de que siga sucediendo. El equipo está superpredispuesto a dejar todo lo que tiene".
Una posible vuelta a Racing
“A mí es algo que me encantaría. No soy un tipo ni gris, ni tibio, pero tengo que entender que una palabra de más o de menos, a la gente le cuesta entender que uno cambia de opinión o dinámica de la vida. La gente crece, evoluciona, cambia de parecer. No quiero ser preso de mis palabras. Me avalan mi trayectoria, cómo siempre puse a Racing delante de todo, el día que quise volver a jugar una Libertadores con 20 años estando en Valencia, lo hice. Las decisiones las tomo en el momento y me hago cargo de las consecuencias. ¿Si me encantaría? Sí, me encantaría. Fecha o si va a suceder, no lo sé. No hago futurología. Que me llaman, me llaman. Hablo con Diego (Milito), con el Chino (Saja). Gustavo (Costas), cuando fui al Predio Tita, también me apretó un poquito”, confesó.
Los partidos confirmados de la Selección en el Mundial
- Fecha 1: martes 16 de junio vs. Argelia en Kansas City | 22.00hs
- Fecha 2: lunes 22 de junio vs. Austria en Dallas | 14.00hs
- Fecha 3: sábado 27 de junio vs. Jordania en Dallas | 23.00hs
La prelista que presentó Scaloni para el Mundial 2026
Arqueros:
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
Defensores:
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
Mediocampistas:
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros:
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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