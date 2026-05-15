Adiós al cuero negro y marrón: este es el color que se impone para este clásico y queda más lindo

Este color promete convertirse en tendencia en el otoño-invierno de 2026 . ¿Adiós al cuero negro?

Adiós al cuero negro: este es el color que se impone para este clásico y queda más lindo

No son pocos los expertos en calzado que sostienen que los colores de botas más comunes y populares son el negro y el marrón. Sin embargo, en este otoño/invierno 2026 , otro color aparece como una opción más elegida en lugar del negro. Y no sólo alcanza al calzado, sino que también a otras prendas como camperas, carteras o pantalones. ¿Cuál es el color que domina esta nueva tendencia ?

A lo largo de los últimos años, las botas o camperas negras ofrecieron una estética más moderna y formal, ideal para ocasiones elegantes. En tanto, los marrones intensos -desde el chocolate profundo hasta el camel y el moca- se afirmaron como los nuevos tonos neutros base del guardarropa, desplazando en muchos casos al negro clásico.

El color tendencia que desplaza al cuero negro

En el otoño/invierno 2026, el color que promete convertirse en tendencia y desplazar al cuero negro es el bordó profundo.

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Así, especialistas en moda afirman que el cuero bordó llegó a la temporada otoño/invierno 2026 para otorgarles un giro sofisticado a los looks cotidianos sin por ello perder versatilidad. La clave, aseguran, es que el bordó aporta color, pero de un modo más refinado y atemporal que otros tonos vibrantes.

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En diversos desfiles y pasarelas, las prendas de cuero bordó se tornaron un básico que incluye a camperas oversized, trenchs, botas altas, pantalones rectos y bolsos estructurados, que aparecen como las piezas favoritas para elevar cualquier outfit.

Además, el bordó ofrece una estética clásica que transmite elegancia instantánea. Además, combina perfecto con la paleta típica del invierno: gris, beige, chocolate, azul oscuro, blanco, negro y hasta verde oliva.

Tanto el bordó como el rojo profundo aportan profundidad y elegancia, y aparecen en prendas que buscan destacarse sin caer en excesos. Vestidos, chaquetas, faldas y accesorios en este tono serán aliados perfectos para sumar carácter a los looks. Es un color que funciona tanto de día como de noche y que aporta un aire refinado sin perder versatilidad.

ecc8af4333d3e544283348dc7e7fcc97.jpg En el otoño/invierno 2026, el color que promete convertirse en tendencia y desplazar al cuero negro es el bordó.

Cómo incorporar el bordó profundo a un look cotidiano

A continuación, ofrecemos algunas de las combinaciones probables para incorporar el bordó al look cotidiano:

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