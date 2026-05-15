Un dealer de San Martín de los Andes con suerte: lo condenaron pero no va a la cárcel

Arrastraba un proceso en la justicia federal desde hace varios años y no se le pudo atribuir un delito más grave. Deberá hacer una donación al hospital.

En San Martín de los Andes, se concreta un trabajo preventivo permanente por la presencia de dealers en espacios públicos.

Uno de los lugares preferidos de los dealers para comercializar drogas son los espacios públicos y desde la Policía provincial se realizan acciones preventivas diarias con el fin de concretar su detención y ponerlos a disposición de la justicia. De igual modo, más allá de este trabajo sin descanso, las características del delito les permiten zafar de castigos severos y por lo menos en el ámbito de los tribunales federales se avanza con penas de tipo condicional y donaciones de dinero a hospitales y otras instituciones.

Entre los procesos que se definieron en los últimos días ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén capital , un dealer de la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes , que fue atrapado por los efectivos de la División Antinarcóticos de la Zona Sur en la plaza Sarmiento con casi una veintena de envoltorios con marihuana, pudo acceder a un juicio abreviado tras reconocer su responsabilidad por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

El hombre, que empezó ser investigado el 16 de enero de 2023 tras su detención, había sido procesado en forma inicial por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Sin embargo, a la hora de la definición de la causa, el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que no se podía sostener la calificación grave de venta de drogas y que solo se podía avanzar con una imputación más leve. La parte acusadora aclaró que no podía ser beneficiado con una probation porque arrastraba antecedentes y que debía considerarse una pena en suspenso, además de la imposición de una serie de reglas de conducta entre las que se destaca la donación de 100 mil pesos a la cooperadora del hospital de San Martín de los Andes.

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A diferencia del dealer de San Martín que fue condenado, otro proceso que involucró a un albañil de esta ciudad se definió con su sobreseimiento.

Sobreseído tras reconocer su adicción

En el caso del trabajador de esta capital, la droga fue hallada en su domicilio del barrio Villa Ceferino durante un procedimiento por otra causa ordenada por la justicia provincial. Ante el hallazgo de no más de 70 gramos de marihuana, el hombre, de 33 años, enfrentó una causa por tenencia simple de estupefacientes.

Debido a la escasa cantidad de droga y además su reconocimiento de que se trata de una persona adicta, la defensa impulsó un pedido de sobreseimiento.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

Desde la fiscalía federal se remarcó la presentación por parte del imputado de un informe del hospital Castro Rendón donde hizo un tratamiento por sus adicciones a las drogas y el alcohol. Frente a esta situación, requirió su sobreseimiento.

A su turno, el juez unipersonal del TOF se limitó a homologar el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa.

Donaciones a hospitales

La semana pasada, otro dealer de Zapala, evitó una condena de la justicia federal aunque tuvo que hacer una donación de 300 mil pesos a la cooperadora del hospital de su ciudad. El hombre había sido detenido el 7 de mayo de 2022 en la plaza España, con casi 90 gramos de drogas distribuidos en envoltorios.