Dealers de la región contra las cuerdas: no van a la cárcel pero no la sacan barata

Desde la justicia federal, por la característica del delito que se les atribuye a los vendedores de drogas, se les dio beneficios. Si reinciden, se terminan.

Varios dealers de la región no van a la cárcel pero deben realizar importantes donaciones para acceder a una probation.

Muchos dealers de la región van a empezar a revisar algunos de sus modus operandi a la hora de comercializar drogas en los espacios públicos. A pesar de que en los procesos no reciben castigos de prisión efectiva, deben hacer donaciones destacadas a centros de salud y, además, en algunos casos, pagar los honorarios de sus abogados defensores.

Uno de los procesos que se resolvió en el transcurso de esta semana ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) capital tenía como imputado a un joven de la ciudad de Zapala. La investigación arrancó el 7 de mayo de 2022, cuando la Policía provincial interceptó a un sospechoso que se encontraba en cercanías del cruce de las calles Ayacucho y Riobamba, en plaza España , en Zapala. Los agentes del Comando Radioeléctrico comprobaron que el joven, en un intento de desembarazarse de las pruebas incriminantes, arrojó envoltorios con cocaína (no más de ocho gramos) y un poco más de 80 gramos de marihuana, además de unos porros armados.

Debido a la cantidad escasa de droga, el joven zapalino enfrentó una imputación inicial por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

A la hora de la definición de la causa, que se concretó en las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) contempló atenuantes como que el joven no tenía antecedentes penales y que, considerando el tiempo transcurrido, se podía ir hacia la suspensión del procedimiento penal a prueba, es decir, una probation.

cocaína en media toma la familia Los envoltorios estaban escondidos dentro de una media.

El imputado contó con el asesoramiento de la defensa oficial y aceptó los términos acordados, que incluyeron la donación de 300 mil pesos a la cooperadora del hospital de Zapala. En tanto, las pautas de conducta deberá cumplirlas por el plazo de dos años.

El juez del TOF se limitó a homologar lo acordado.

El denominado "pasamanos" en plena calle

Un camino no muy distinto al adoptado con el joven de Zapala se siguió con otro dealer pero oriundo de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. El proceso se definió esta semana ante un juez federal de General Roca y el incidente que estaba bajo la lupa ocurrió en la vía pública, en el cruce de las calles Rolando y Gallardo en Bariloche. En este caso, policías de la Federal interceptaron al sospechoso luego de la maniobra narco denominada “pasamanos”. El procedimiento se hizo el 23 de junio del año pasado.

Una brigada de Antinarcóticos trabajando en el Parque Central. Parte del secuestro de cogollos de marihuana. La Policía Federal logró incautar una importante cantidad de droga en los domicilios de los sospechosos pero no surgieron otros elementos de relevancia.

Tras el secuestro de una pequeña cantidad de drogas, el imputado enfrentó una causa por tenencia simple de estupefacientes.

Donará $600 mil y hará tareas comunitarias

Con la asistencia de la defensa oficial de Bariloche, el acusado aceptó avanzar hacia un acuerdo de suspensión del proceso a prueba. A diferencia del dealer de Zapala, el hombre de Bariloche deberá hacer una donación más destacada que llega a los 600 mil pesos y que se destinará al hospital zonal de El Bolsón.

Por otro lado, el dealer rionegrino se comprometió a realizar tareas comunitarias en el centro de salud de El Bolsón por un total de 20 horas. Y como para que no queden dudas de su predisposición a transitar un camino alejado de las drogas, aceptó donar los celulares secuestrados en el operativo.