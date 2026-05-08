Aberrante: un neuquino sumó una nueva pena por abusos, ahora contra una niña

La defensa del acusado buscó evitar que se tuvieran presente sus graves antecedentes, donde la víctima fue su propia hija. La fiscalía mantuvo una postura firme en la solicitud del castigo.

El violador de Centenario que cumplirá 14 años de cárcel ya había abusado de su propia hija.

Un violador de Centenario quiso zafar de una pena severa mediante un pedido de su defensor, que cuestionó la posición adoptada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). ¿Qué se resolvió?

A partir de un acuerdo parcial impulsado por el fiscal del caso Manuel Islas, un hombre identificado por sus iniciales como R.F.A.C., fue declarado responsable por abusar sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja entre 2018 y 2021 en la ciudad de Centenario. Durante la audiencia, el fiscal describió que los abusos fueron cometidos cuando la víctima tenía entre 9 y 12 años y convivía con el acusado en una vivienda de la localidad. Según precisó el fiscal del caso, el imputado aprovechaba las ausencias laborales de la madre para cometer los abusos sexuales.

Islas sostuvo que los hechos fueron acreditados principalmente mediante la declaración de la víctima en Cámara Gesell, informes psicológicos y testimonios de personas a quienes la adolescente les relató lo ocurrido. También se incorporaron pericias e inspecciones realizadas en la vivienda donde sucedieron los abusos.

El tribunal, integrado por los jueces Cristian Piana, Diego Hermosilla y Lucas Yancarelli, homologó el acuerdo y declaró a R.F.A.C. responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, doblemente agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser encargado de la guarda.

tribunal juicio Gentileza Poder Judicial Neuquén

Tras resolver la responsabilidad mediante el reconocimiento de los hechos por parte del violador, la fiscalía solicitó una pena de 9 años de prisión efectiva y pidió unificarla con una condena anterior, de 8 años y 8 meses, que el condenado ya cumple.

La defensa se refugió en cuestiones técnicas

La defensa cuestionó que esa condena anterior fuera utilizada como agravante y rechazó que correspondiera declarar reincidente al acusado, al sostener que los hechos juzgados ahora ocurrieron antes de que la sentencia previa quedara firme. El tribunal coincidió con ese planteo y descartó la reincidencia, aunque igualmente resolvió imponer una pena única de 14 años de prisión efectiva.

El anterior castigo impuesto al hombre es por un hecho que tuvo como víctima a su propia hija.

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Más allá de estar condenado, la identidad y otros datos del hecho se preservan, con el objetivo de evitar la identificación de la víctima.

Otro abusador en el banquillo

Además de la condena que recayó en el violador de Centenario, esta semana se conoció otra pena efectiva de prisión contra un abusador de Plottier.

El proceso atravesó distintas instancias porque la defensa impulsó una presentación ante el Tribunal de Impugnación y el acusado se vio beneficiado debido a que los magistrados consideraron que no se había probado la tentativa de violación contra una menor. De igual modo, ratificaron su responsabilidad por el delito de abuso sexual simple continuado y ordenaron una nueva audiencia para determinar la pena.

El trámite se cumplió bajo un tribunal integrado por Marco Lupica Cristo, Luis Giorgetti y Juan Manuel Kees, quienes le impusieron al abusador una pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva.