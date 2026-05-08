Tragedia en México: un incendio destruyó un shopping y dejó al menos seis muertos y 40 heridos

El fuego comenzó en la cocina de un local y se propagó en minutos. El sistema antiincendios nunca se activó.

Un incendio devastador arrasó este jueves el centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas, ubicado en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, al noroeste de México . El saldo preliminar es de al menos seis personas muertas, más de 40 heridas y pérdidas materiales que las autoridades califican de millonarias.

El fuego se inició alrededor de las 14:00 horas locales en el área de cocina de uno de los locales del shopping. Las llamas se propagaron con rapidez extrema porque el foco estaba rodeado de negocios de ropa y juguetes, materiales altamente inflamables que actuaron como combustible y convirtieron el incendio en un siniestro de grandes proporciones en cuestión de minutos.

Desde el exterior, una enorme columna de humo negro se elevó sobre el edificio y fue visible desde distintos puntos de la ciudad. Videos difundidos en redes sociales mostraron el caos dentro del centro comercial: techos que comenzaban a colapsar y personas que intentaban escapar en medio de la densa humareda que dificultaba la evacuación.

incendio shopping

El sistema antiincendios nunca se activó

Uno de los datos más graves que surgió de los primeros testimonios fue que el sistema antiincendios interno del centro comercial no se activó en ningún momento. Comerciantes y clientes que lograron evacuar alertaron sobre esta falla, que podría haber agravado significativamente las consecuencias del siniestro y es hoy el eje central de la investigación oficial.

El vicefiscal de la zona norte de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano, confirmó que las tareas de rescate e inspección continúan en el lugar y que se inició una investigación para determinar las causas exactas del incendio. La Fiscalía General del Estado difundió listas preliminares de personas heridas y los hospitales donde fueron trasladadas, para facilitar la localización por parte de sus familias.

Según el último parte de la Secretaría de Salud de México, 17 personas fueron hospitalizadas, una de ellas en estado crítico. Otras 20 sufrieron intoxicación por inhalación de humo dentro del shopping.

Embed WATCH: A massive fire has engulfed a shopping plaza in Los Mochis, Mexico, with reports of people trapped inside. pic.twitter.com/faXyYPAQgj — Breaking911 (@Breaking911) May 7, 2026

El siniestro movilizó al cuerpo de Bomberos y la Policía municipal de Los Mochis. Dada la magnitud del incendio, también debieron sumarse fuerzas estatales y federales para colaborar en las tareas de contención. El director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, informó que continuaban las labores de remoción y enfriamiento en distintas áreas del edificio para terminar de sofocar las llamas.

Tras conocerse la magnitud de la tragedia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó desplegar una misión especial de enlace y coordinación encabezada por la Coordinación Nacional de Protección Civil para asistir a las autoridades locales y garantizar la atención a los afectados.

El incendio en Plaza Fiesta Las Palmas ocurrió, además, en la misma jornada en que otro siniestro golpeó al país: durante la madrugada del mismo jueves, un incendio en el Parque Tabasco "Dora María" de Villahermosa, sede de la Feria Tabasco 2026, dejó otras cinco personas fallecidas. El gobernador del estado, Javier May, anunció una investigación para determinar las causas de ese segundo siniestro. Dos tragedias en un mismo día pusieron en alerta a toda México sobre las condiciones de seguridad en espacios públicos y de entretenimiento masivo.