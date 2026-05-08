Más días y más cuotas: BPN lanzó financiación para compras en indumentaria y zapatería

Más días, más cuotas y más oportunidades para comprar: hasta 6 cuotas sin interés todos los miércoles y viernes en comercios adheridos.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanza una atractiva campaña de financiación en indumentaria y zapatería, pensada para que sus clientes puedan renovar su guardarropa con mayores facilidades de pago y más opciones a la hora de elegir.

La propuesta amplía los beneficios del Club de Beneficios BPN y refuerza su compromiso de acompañar el consumo en toda la provincia. Bajo el concepto “Sumamos días y cuotas”, la campaña se presenta como una oportunidad concreta para comprar mejor y planificar los gastos.

Hasta 6 cuotas sin interés en rubro indumentaria y zapatería

Con todas las tarjetas BPN (Confiable, Visa y MasterCard)

Todos los miércoles y viernes

En comercios adheridos del Club de Beneficios

Esta iniciativa está orientada a clientes del banco así como a todos aquellos consumidores que buscan financiación conveniente en sus compras habituales de indumentaria y calzado.

BPN (10) Claudio Espinoza

"Con esta campaña, BPN continúa fortaleciendo su propuesta de valor, acercando beneficios concretos, más accesibles y pensados para el día a día de sus clientes, al mismo tiempo que impulsa la actividad comercial en toda la provincia", destacaron.

Para conocer los comercios adheridos y más detalles, ingresar a los canales oficiales del Banco Provincia del Neuquén y también al Instagram oficial de BPN https://www.instagram.com/bancoprovincianeuquen/ donde todos los días se comparten promociones y beneficios que la entidad ofrece.

Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online en bpn.com.ar para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece durante todo el año.

¿Conocés el Club de Beneficios BPN?

El Club de Beneficios BPN es una plataforma de beneficios exclusiva destinada a clientes del Banco Provincia del Neuquén, que reúne una amplia red de comercios y servicios adheridos en toda la provincia y zonas aledañas.

A través de este programa, BPN pone a disposición promociones especiales, descuentos, financiación en cuotas y reintegros, diseñados para acompañar el consumo cotidiano y mejorar la experiencia de sus usuarios.

Esta iniciativa tiene como objetivo central generar valor agregado para los clientes del banco, permitiéndoles acceder a oportunidades de ahorro concretas en distintos rubros como gastronomía, turismo, indumentaria, salud, entretenimiento y más.

bpn promo

Al mismo tiempo, el Club de Beneficios impulsa el desarrollo de la economía regional mediante convenios con comercios locales, fomentando el consumo y fortaleciendo el entramado productivo.

El acceso al Club es simple y se encuentra integrado a los productos del banco, especialmente a través del uso de tarjetas BPN. Los clientes pueden consultar fácilmente los beneficios vigentes, conocer las condiciones y aprovechar las promociones en fechas específicas o durante campañas especiales en la web del banco.

Club de Beneficios BPN es una herramienta estratégica que conecta a los clientes con oportunidades de ahorro y a los comercios con nuevos públicos, consolidando el compromiso del banco con el desarrollo económico y la mejora continua de la propuesta de valor para sus usuarios.