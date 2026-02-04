Viajar y ahorrar: el BPN anunció más créditos y beneficios para fomentar el turismo

El banco provincial inicia febrero con reintegros, préstamos y descuentos exclusivos que impulsan el consumo y fortalecen el turismo en toda la provincia.

En un contexto de plena temporada turística, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) redobla su apuesta y anuncia un conjunto de beneficios, reintegros y líneas de crédito diseñados para acompañar tanto a los consumidores locales como a quienes se desplazan por la provincia para turismo y eventos culturales.

La estrategia combina estímulo al consumo, impulso al turismo interno y financiamiento accesible, convirtiéndose en uno de los paquetes más competitivos de la región.

En cuanto a consumo, turismo y alivio al bolsillo, BPN refuerza su diferencial: beneficios profundamente ligados a la identidad neuquina, al turismo provincial y al fortalecimiento de comercios locales. Con reintegros significativos, créditos accesibles y una plataforma de descuentos diversificada , el Banco Provincia del Neuquén consolida su rol como actor clave para el desarrollo económico y social de la provincia.

Reintegros y créditos para fomentar el turismo

En alianza con el ministerio de Turismo, BPN acompaña el programa Viajá Neuquén 2026, que permite a residentes de la provincia obtener hasta un 50% de reintegro en gastos turísticos, con un tope de 500.000 pesos por persona. El beneficio aplica a múltiples rubros: Alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas, transporte, alquiler de autos, adquisición de prestaciones en Complejo Termal Copahue, entre otros.

Para acceder, se requiere un gasto mínimo de 100.000 pesos y la carga digital de la factura en el sitio oficial del programa. El reintegro se acredita directamente en una cuenta BPN activa, antes del inicio del viaje.

BPN también impulsa el programa “Disfrutá Neuquén”, una línea de préstamos personales especialmente diseñada para fomentar el turismo provincial. Con un monto máximo de cinco millones de pesos para servicios y productos turísticos dentro de Neuquén.

Este financiamiento apunta a fortalecer tanto el movimiento turístico como la actividad económica en localidades del interior, ofreciendo a los clientes de BPN una oportunidad concreta para viajar, consumir y disfrutar con la tranquilidad y el respaldo que ofrece el banco neuquino.

Club de Beneficios BPN: descuentos todos los días

En 2026, el Club de Beneficios BPN renueva y mantiene su grilla de promociones habilitadas por día, rubro y tipo de tarjeta con beneficios exclusivos que incluyen hasta 6 cuotas sin interés. Entre las categorías destacadas se encuentran: Salud y belleza (lunes); Electrónica, computación y otros (martes); Indumentaria, bicicletas, motos y automóviles (miércoles); Construcción y hogar (jueves); y Gastronomía, vinotecas y peluquerías (viernes).

Además, la plataforma en www.bpn.com.ar permite filtrar beneficios según rubro, localidad, tarjeta y campaña, lo que facilita encontrar promociones cercanas y vigentes.

Por otra parte, los clientes del Banco Provincia del Neuquén que poseen tarjetas Visa o Mastercard en sus versiones Gold, Platinum, Signature o Black, pueden acceder a un programa semanal de beneficios exclusivo.

Los martes, las compras en combustible en estaciones de servicio de todo el país ofrecen hasta un 25% de reintegro. Los miércoles, el mismo porcentaje aplica para consumos en restaurantes, permitiendo importantes ahorros mensuales según el tipo de tarjeta. Los jueves, el beneficio se extiende al rubro espectáculos, nuevamente con descuentos de hasta 25%, según la categoría de la tarjeta. Finalmente, los viernes, el reintegro de hasta el 25% aplica en servicios de peluquería.

Doce cuotas sin interés para el rubro Construcción

Además, el BPN refuerza su acompañamiento a las familias y emprendedores de la región con la continuidad de los Súper Días Construcción, una promoción que permite realizar compras todos los martes en comercios adheridos del rubro construcción.

La propuesta incluye hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el BPN, junto a un reintegro del 15% -sin tope- abonando con Confiable o Mastercard de BPN, lo que convierte a este beneficio en una herramienta clave para quienes proyectan construir, refaccionar o equipar su hogar.