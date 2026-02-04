Falsa invalida en Neuquén: caminó, se sentó en una silla de ruedas y pidió dinero

Una mujer registró con su celular a una persona que suele pedir dinero en silla de ruedas y aseguró que la vio caminar sin dificultad en plena vía pública.

La mujer pide dinero desde una silla de ruedas a los vecinos del barrio.

Un video grabado por una vecina de la ciudad de Neuquén generó indignación y polémica en las últimas horas, luego de que denunciara una presunta estafa vinculada a la mendicidad en la calle . Las imágenes muestran a una mujer que camina por la calle y luego se sienta en una silla de ruedas , una escena que, según la denunciante, contradice la situación que habitualmente exhibe para pedir dinero.

De acuerdo con el testimonio de la vecina, el episodio fue registrado en la intersección de las calles Linares y Richieri , un punto por el que asegura transitar con frecuencia. En ese lugar, relató, suele ver a la misma mujer sentada en una silla de ruedas, acompañada por un hombre “alto y flaco”, solicitando colaboración económica a quienes pasan por la zona.

En el video difundido se observa a la mujer desplazándose a pie, atravesar la calle y, segundos después, acercarse a la silla de ruedas para sentarse en ella. Esa secuencia fue la que despertó la reacción de la vecina, quien decidió grabar la situación y hacer pública su denuncia.

“Ver esto me causó mucho dolor y mucha bronca”, expresó la mujer que tomó las imágenes. Según explicó, durante mucho tiempo creyó que la persona tenía una discapacidad motriz permanente. “Siempre paso por esa esquina y la veo sentada en la silla de ruedas. Ahora resulta que camina perfectamente”, señaló.

Falsa invalida, camino y se sentó en una silla de ruedas

La vecina también manifestó su malestar por considerar que este tipo de situaciones perjudican a personas que realmente atraviesan una discapacidad o una situación de extrema vulnerabilidad. “Ella pide plata y me dio mucha bronca ver esto”, remarcó, al tiempo que sostuvo que se sintió engañada como ciudadana solidaria.

Por ahora, el video continúa circulando en redes sociales y grupos vecinales, donde generó opiniones encontradas entre quienes reclaman intervención estatal y quienes piden cautela antes de sacar conclusiones definitivas sobre la situación de la mujer involucrada.

Caminó, se sentó en una silla de ruedas y pidió dinero el video que despertó indignación

La bronca de los vecinos del barrio Belgrano

Luego de que se difundieran las imágenes, los vecinos del sector denunciaron que se sienten "acosados" por los trapitos que se han instalado en los semáforos y prácticamente "obligan" a los automovilistas a darles dinero. "Más de una vez he discutido con ellos porque no quiero que me laven el vidrio y ellos me han amenazado con que saben a qué hora paso todos los días por ahí y que me van a romper el auto. La verdad que es lamentable la situación que tenemos que vivir todos los días quienes vivimos acá", contó a LM Neuquén Marcelo, un vecino del barrio.

Además, aseguró que la situación que atraviesan las vecinas que circulan con sus vehículos es aún peor, dado que prácticamente se les tiran sobre el parabrisas para obligarles a darles dinero bajo amedrentamientos. "Es insostenible esta situación, ya estamos cansados de hacer denuncias y nadie hace nada. Vivimos con miedo y nadie escucha. Las autoridades tienen que venir y tomar las medidas correspondientes porque no podemos seguir así", concluyó.