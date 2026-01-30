Video: buscan a un trapito que robó dinero en una maderera, a plena luz del día

Su accionar, ocurrido en Centenario, quedó registrado en video por las cámaras de seguridad. Se difundieron las imágenes para dar con el ladrón.

Un nuevo robo en Centenario generó indignación entre comerciantes y vecinos y la Policía ya trabaja para dar con un "trapito" al que se señala como responsable. El sospechoso ingresó a una maderera y sustrajo una gran suma de dinero.

Según consignó Centenario Digital, el hecho ocurrió el jueves por la mañana, cuando alrededor de las 10, un hombre ingresó al predio de la maderera "El Sol" de calle Paraguay.

De acuerdo a lo registrado por las cámaras de seguridad, el hombre entró con total tranquilidad y, sorpresivamente, no fue detectado por ningún empleado o al menos no se percataron de que se trataba de alguien ajeno al negocio.

De esta manera y mirando frecuentemente sobre su hombro, el sospechoso se acercó con seguridad a una camioneta estacionada dentro del predio y de allí sustrajo una importante suma de dinero, que no ha sido precisada.

Según las imágenes, el ladrón vestía una remera gris, pantalón oscuro y gorra. Toda la secuencia duró menos de un minuto.

Trapito entró a robar a una maderera de Centenario

Al percatarse del dinero faltante, ya el ladrón se había retirado del lugar. Aún así, los propietarios de la maderera llamaron a la Policía, que ya recepcionó la denuncia y busca ubicar al sospechoso siguiendo las imágenes. No obstante, se dificulta porque se trataría de un "trapito", es decir que no cuenta con domicilio fijo sino que sería una persona en situación de calle que se mueve por la localidad.

En sus redes sociales, los dueños de la maderera compartieron el video y expresaron su malestar:

"Otro tropezón no es caída. Digo otro porque, lamentablemente, volvimos a sufrir un robo. Hoy hablo desde la impotencia, la tristeza y la bronca, porque muchos saben el enorme esfuerzo, el trabajo diario y el sacrificio que hay detrás de esta empresa. Queremos agradecer de corazón a todos los que compartieron, se tomaron el tiempo de escribirnos, darnos datos o simplemente enviarnos un mensaje de aliento. En estos momentos, eso vale muchísimo. Sabemos quién es la persona responsable, pero aún no logramos encontrarla. Cualquier información sobre su paradero es de gran ayuda. Gracias por compartir".

robo maderera centenario (1)

Sacó un préstamo millonario y le robaron la cartera en el mayorista

Desesperada, una pequeña comerciante neuquina denunció el robo de 3 millones de pesos que tenía en una cartera mientras esperaba hacer un pago en el mayorista ubicado en calle Félix San Martín al 8000, en esta capital.

El hecho delictivo tuvo como víctima a una mujer que se identificó como Karen Parra, quien en diálogo con el periodista Rigo Castaño dio detalles de la angustiante situación que sufrió en las instalaciones del Yaguar.

La comerciante, que tiene una pequeña despensa en el Lote 34, en la meseta neuquina, había realizado una importante compra y aguardaba en la fila para hacer el pago de la mercadería. Esa circunstancia habría sido aprovechada por mecheros que, en forma rápida, le sustrajeron la cartera y se dirigieron al exterior del comercio.

Cuando advirtió lo sucedido, la víctima se dirigió a los encargados y les comunicó sobre el robo. Luego, un poco más calmada, pidió acceso a las cámaras de seguridad para comprobar si la acción delictiva quedó registrada. Sin embargo, los encargados del mayorista le habrían respondido que no se podía. Castaño reveló que esta situación enojó mucho a la víctima y que ahora se encuentra aguardando el resultado de la investigación policial.