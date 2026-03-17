Pidieron 10 años de cárcel para un hombre que violó a una niña

La menor fue abusada en una casa de Plottier, cuando estaba al cuidado del acusado. A finales del año pasado, fue juzgado y se lo declaró responsable.

La pena que deberá cumplir el violador de Plottier se conocerá en los próximos días.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una pena de 10 años de cárce l efectiva para un hombre de Plottier que violó a una niña de su entorno familiar. En los próximos días, se conocerá la resolución del tribunal.

El trámite se desarrolló este martes en la Ciudad Judicial de esta capital, donde el fiscal del caso Manuel Islas solicitó a un tribunal colegiado que imponga 10 años de prisión a un hombre identificado por sus iniciales como B.N.L.

Tras un juicio realizado en diciembre de 2025, el imputado fue declarado penalmente responsable por abusar sexualmente de una niña de su entorno cercano en un barrio de Plottier.

En ese debate oral, el mismo tribunal que deberá fijar la pena -integrado por los jueces Patricia Lupica Cristo, Natalia Pelosso y Cristian Piana- coincidió en que el MPF logró acreditar la responsabilidad del imputado.

El delito por el cual fue condenado, y por el que el fiscal pidió 10 años de prisión, es abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la guarda y por la convivencia preexistente, en carácter de autor (artículos 119 párrafos primero, tercero y cuarto incisos “b” y “f” y 45 del Código Penal).

Varios agravantes

Entre las circunstancias agravantes valoradas por el fiscal se encuentran las propias de la calificación legal -guarda y convivencia-, el mecanismo extorsivo utilizado por el imputado, así como la asimetría de poder y la diferencia de edad entre la víctima y el agresor.

En relación con los atenuantes, tuvo en cuenta principalmente la ausencia de antecedentes penales computables.

Además, el fiscal del caso pidió que una vez que se fije la pena, se inscriba a B.N.L. en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

El defensor de los Derechos de Niñez y Adolescencia, que intervino como querellante institucional en representación de la víctima, adhirió a la pena solicitada por el fiscal.

Abuso sexual infantil.jpg La causa por abuso infantil tardó más de seis años en resolverse, en los que el ahora condenado permaneció en libertad (foto ilustrativa).

Tras escuchar a las partes, el tribunal pasó a deliberar y adelantó que dará a conocer el veredicto dentro del plazo legal, en una audiencia que la Oficina Judicial fijará para tal fin.

De acuerdo con la acusación acreditada por el MPF, los abusos fueron cometidos en un domicilio de un barrio de Plottier, donde la víctima convivía con el imputado y su madre. Los hechos se desarrollaron en fechas indeterminadas entre 2022 y abril de 2023 y cuando la menor quedaba bajo el cuidado del hombre.

Otro violador condenado

En el cierre de la semana que pasó, en otro hecho aberrante de abusos sufridos por una niña, su tío, fue condenado a 9 años y medio de cárcel.

Los ataques sexuales se produjeron también en la localidad de Plottier, cuando los padres de la víctima tenían que dirigirse a sus trabajos y dejaban a su hija al cuidado del tío, junto a un hermano.

El MPF pudo establecer que la niña fue víctima de reiterados abusos entre los 6 y 8 años.