El secreto que Luis Bertolini dejó en Plottier cuando se fue

El exintendente tiene 20 días para justificar inconsistencias de su gestión en el Tribunal de Cuentas que ya lo auditaba antes que la Justicia.

Luis Bertolin i renunció este jueves a la intendencia de Plottier antes de que el Concejo Deliberante lo suspendiera. “No voy a permitir que el cargo que los vecinos me confiaron sea el instrumento de una estrategia que busca disciplinar a quienes se animan a ejercer la política con independencia”, dijo al irse.

Si bien él habló de independencia política y de una operación judicial en contra, el Tribunal de Cuentas de Neuquén ya tenía listo un informe que muestra cómo manejó el dinero de los vecinos durante 2024 . Y el panorama no es tan liviano, pese a la causa judicial, aunque subsanable (como muchos intendentes lo hicieron) desde lo administrativo.

LM Neuquén accedió al acuerdo y al Informe de la auditoría, documentos oficiales de ese órgano extrapoder, elaborado el pasado 7 de abril.

De acuerdo a los números de la auditoría, el municipio gastó $3.740 millones más de lo que le entró. En 2024, Plottier recaudó $35.519 millones y gastó $39.259 millones. Un rojo de casi $3.740 millones en un solo año.

Aniversario de Plottier - Bertolini (27) Claudio Espinoza

Lo más llamativo es que el presupuesto ya había sido ampliado dos veces y aun así se desbordó. Arrancó en $27.337 millones, fue subido a $39.423 millones y terminó ejecutándose en $41.336 millones. Cada vez que fijaron un límite, lo superaron.

La rendición de cuentas llegó al Tribunal el 7 de octubre de 2025, con meses de retraso. Encima, los estados contables no tenían la certificación obligatoria y los balances nunca fueron publicados en el Boletín Oficial, algo que la ley exige como requisito básico de transparencia. Hasta la solicitud para rubricar los libros contables llegó fuera de término.

Plottier: cuentas sin cerrar desde 2012

El municipio tiene movimientos bancarios sin resolver en el Banco Provincia del Neuquén que se acumulan desde 2012. Son doce años de partidas pendientes que ninguna administración, incluida la de Bertolini, se ocupó de regularizar. O sea, las cuentas en Plottier no viene bien desde hace tiempo, más allá de quien agarre la "papa caliente" de la intendencia.

El monto sin conciliar asciende a $9.202.667,64. Los auditores tampoco pudieron verificar si existen cuentas bancarias que el municipio directamente no declaró, porque el Banco Itaú, el Banco Patagonia y el Banco Supervielle no respondieron los pedidos de información.

Le debían más al ISSN de lo que reconocían

Plottier declaró adeudarle al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) la suma de $1.752 millones. Pero cuando el auditor fue a verificarlo directamente con el ISSN, el organismo dijo que la deuda real era de $1.741 millones. Más de $10 millones de diferencia que nadie explicó.

Tribunal de Cuentas de Neuquén El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén. Adriano Calalesina

Además, hay una deuda de $53 millones con la ART —la aseguradora de riesgos del trabajo— de la que no se sabe cuándo se originó, si está vencida o en plan de pagos, ni cuánto generó en intereses. Y el municipio nunca presentó un informe sobre los juicios que tiene en su contra, ni reservó un peso para afrontarlos.

Tres pagos por un total que supera los $309 millones en obras públicas no tienen actas que certifiquen que los trabajos fueron recibidos. A la empresa Stekli Sarita Sanobia le transfirieron $109.912.410 y $50.000.000 por pavimentación de calles en el Barrio CGT, calle Belisle y la calle interna del Cementerio, sin contrato sellado ni certificados de avance de obra. A Salum Eduardo Antonio le pagaron $150.000.000 por el desagüe pluvial de calle Lainez Zona 2, también sin respaldo.

Siempre elegían al proveedor más caro: Vilchez

Este es uno de los capítulos más difíciles de explicar. El municipio recibía varios presupuestos para sus compras —como manda la ley— pero terminaba eligiendo sistemáticamente al más caro. Y casi siempre era el mismo, justamente el de Pedro Vilchez, hoy sospechado de beneficiarse con esos contratos, dentro de la causa judicial.

Algunos ejemplos concretos del informe. Una bicicleta para rifar en un bingo organizado para una organización de personas con discapacidad (GRU.DI.ES.): la Cooperativa Obrera la cotizó a $453.999. El municipio se la compró a Vilchez por $1.509.900.

Aires acondicionados para la Terminal de Ómnibus: otra empresa los ofrecía a $12.696.000. Vilchez los cobró a $33.976.038.

Premios para el “Adultazo 2024” —televisor 4K, parlante karaoke, conservadora y otros artículos—: el precio de mercado era de $1.290.157. Vilchez cobró $4.813.894. Casi $3.524.000 más caro.

Juicio Bertolini (16) La exsubsecretaria de Hacienda de Plottier, Gladys Ramírez. Maria Isabel Sanchez

Frazadas para ayuda social: $400.987 en el mercado, $1.487.820 con Vilchez. Materiales de pintura y un freezer para Bromatología, también la misma historia.

Camiones sin papeles y el nombre del intendente en un recibo observado

Durante todo 2024 el municipio alquiló camiones recolectores de residuos y regadores sin acreditar que los vehículos tuvieran seguro, ni que los choferes tuvieran licencia habilitante. En varios casos tampoco hay contrato ni licitación.

A SEMOTRA Emprendimientos S.R.L. le pagaron más de $221 millones en nueve transferencias, sin llamado a licitación. A Carlos Héctor Abarzua, $26.000.000 por camiones recolectores —con un contrato total de $126.000.000— sin licitación pública. A Juan Carlos Rivera, $4.000.000 por un camión regador sin concurso de precios.

Pero el dato que más llama la atención es el Recibo N°150 del 13 de diciembre de 2024: el beneficiario es el propio Luis Bertolini, el intendente (ahora ex), por $458.452,17, con ese monto íntegro sin rendir ante el Tribunal.

El auditor pidió formalmente, a través de una nota, los comprobantes y documentación respaldatoria de 186 pagos realizados durante 2024. Ninguno fue presentado antes del cierre del examen.

Entre los montos figuran transferencias de $50 millones, $65 millones y $136 millones. Plata que salió de las arcas del municipio y que, al momento de la auditoría, no tenía ningún papel que la justificara.

Un plan de empleo sin controles

El municipio pagó durante todo el año subsidios del Plan Municipal de Capacitación y Asistencia al Desempleo sin adjuntar la normativa del plan, las certificaciones de que los beneficiarios cumplieron con la contraprestación, ni los comprobantes de que realmente cobraron. En cuatro pagos de diciembre de 2024 directamente no consta que el dinero haya llegado a destino. El monto total involucrado en estas observaciones supera los $180 millones.

El Tribunal de Cuentas le dio a Bertolini y a la exsubsecretaria de Hacienda Gladys Noemí Ramírez un plazo improrrogable de 20 días desde la notificación para presentar sus descargos.

Si no convencen, el expediente vuelve al auditor y pueden caer sanciones económicas previstas en la Ley N° 2141 de Administración Financiera y Control. Las actuales autoridades municipales también fueron advertidas: si repiten estas irregularidades, habrá multas. El acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén.