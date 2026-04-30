Microtráfico: seis detenidos tras allanamientos nocturnos en Toma La Familia

Los allanamientos se concretaron el día miércoles. Aún no se informó cuándo se realizarán las formulaciones de cargos a los detenidos.

Las denuncias de vecinos una vez más ayudaron a desarticular una red de microtráfico , esta vez en la Toma La Familia del barrio Belgrano. Se secuestró droga lista para la venta, dinero en efectivo y se detuvo a seis personas sospechadas de realizar la comercialización.

El operativo fue dado a conocer este jueves por el Ministerio Público Fiscal y fue concretado por efectivos de la División Antinarcóticos el miércoles por la noche. Constó de cinco allanamientos en la Toma “La Familia” de Neuquén, durante los cuales se detuvo a seis personas además de secuestrar drogas, dinero, celulares, un arma y clausurar tres casas.

Los procedimientos fueron requeridos por la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira y los autorizó el juez de garantías Luis Giorgetti.

Cómo se inició la investigación

El MPF informó que las viviendas allanadas quedaron bajo investigación luego de haber sido denunciadas a través del código QR del Ministerio Público Fiscal y de la aplicación “Neuquén Te Cuida”, que permiten que los vecinos y vecinas de toda la provincia contribuyan a combatir el microtráfico de drogas aportando información de forma anónima.

Mediante tareas de observaciones posteriores, se advirtieron movimientos compatibles con la comercialización de drogas: personas que llegaban a las casas a pie, en bicicletas y en vehículos, que permanecían pocos minutos y salían con pequeños envoltorios.

El objetivo fue secuestrar drogas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, cámaras de seguridad y documentación sobre la venta de estupefacientes, así como elementos de corte y pesaje.

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Los resultados de los allanamientos

Como resultado de los procedimientos, fueron secuestrados 168 gramos de clorhidrato de cocaína, 256 gramos de cannabis sativa, $1.893.500 en efectivo, ocho teléfonos celulares y un arma de fuego calibre 22. El comisario Nelson Peralta, jefe de Antinarcóticos, detalló en declaraciones radiales que mucha de la droga ya estaba dosificada, lista para la venta al menudeo.

También se secuestró una moto aparentemente utilizada para "delivery" de la droga.

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El operativo contó con la participación de 50 efectivos policiales, además de la colaboración de personal de la Comisaría Segunda para resguardar el procedimiento.

Por último, tres casas fueron clausuradas de forma preventiva.

La fiscal del caso dispuso la detención de seis personas, tres varones y tres mujeres, que serán acusados en los próximos días.

faja clausura mpf

Gracias a denuncias de vecinos, desarticularon otro kiosco narco en Cutral Co

Semanas atrás, otro kiosco narco en Cutral Co que fue denunciado por vecinos fue desbaratado.

Desde la Policía informaron que el allanamiento fue el resultado de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas contra el domicilio, que motivaron las primeras tareas, como diversas averiguaciones y horas de observación frente a la vivienda.

Las pesquisas de la División Antinarcóticos Cutral Co permitieron "constatar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes". Estos movimientos suelen caracterizarse principalmente por la gran afluencia de visitantes al domicilio, que permanecen poco tiempo antes de retirarse y mayormente se da en horas de la noche.

marihuana cutral co

Con la prueba reunida, se presentó un informe a la fiscalía local y se pidió la orden de allanamiento, que fue concretado en horas de la noche del viernes 17.

Como resultado, se secuestraron 16 gramos de clorhidrato de cocaína, 27.9 gramos de cannabis sativa, tres teléfonos celulares, una balanza digital y un sistema de cámaras de seguridad con DVR.

Finalmente, se demoró a dos jovenes de 21 y 23 años de edad.