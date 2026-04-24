El hallazgo de 34 kilos de marihuana sumó un imputado: es el abogado de la pareja acusada de tener un kiosco narco

El valor de lo secuestrado en Chos Malal representa 700 millones de pesos. Adentro de la camioneta del abogado encontraron dos frascos con cogollos.

En el contexto del secuestro récord por 34 kilos de marihuana y la imputación de una pareja , el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un nuevo imputado. Este hombre resultó ser el abogado defensor, quien habría protagonizado un rol clave en los delitos atribuidos.

La primera acusación fue realizada durante una audiencia en Chos Malal , donde en la que el fiscal jefe Fernando Fuentes junto a la fiscal del caso Natalia Rivera y el fiscal del caso Víctor Salgado, imputaron a G. E. Q (varón) y S. V. B (mujer) por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización .

Pero además, los cargos son agravados por haberse cometido en las inmediaciones de una escuela primaria, una plaza y una escuela de fútbol con concurrencia de niños y niñas.

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Quiénes son los acusados por tenencia de 34 kilos de marihuana para venta

Las dos personas acusadas son pareja y habitan la casa del barrio Centenario en la que se encontraron 34 kilos de Cannabis Sativa, con un valor en el mercado de $680 millones y el equivalente a 68 mil dosis, además de un invernadero de cultivo en el patio.

De acuerdo a la teoría del caso que presentaron Fuentes, Rivera y Salgado en la audiencia, el 17 de abril pasado el imputado y la imputada al momento del allanamiento en la vivienda que comparten, tenían la marihuana en distintos sectores y en distintas modalidades de presentación, incluyendo cogollos y sustancia vegetal en forma de picadura, fraccionada y dispuesta para su ulterior fraccionamiento.

Los representantes del MPF especificaron que durante el procedimiento en la vivienda, se encontraron elementos como “balanza de precisión, gran cantidad de bolsas de nylon tipo “Ziploc” de distintos tamaños, recortes de nylon en gran volumen, máquina contadora de billetes, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, elementos típicos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes”.

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De abogado a imputado

Pero el caso dio un giro cuando la investigación desarrolló que el abogado de la pareja con más marihuana en la historia de la provincia realizaba la distribución de la marihuana y terminó siendo imputado por el delito de facilitador de un elemento para la actividad de comercialización destinada a consumidores.

En una audiencia realizada este viernes los fiscales plantearon que, de acuerdo con la investigación preliminar realizada en conjunto con la Policía provincial, el hecho se produjo entre el 8 de julio de 2025 y el 17 de abril de 2026. Durante ese período, M. C., titular de una camioneta, “mantuvo el dominio y la disponibilidad del rodado y lo facilitó a la pareja para su uso en el traslado y acondicionamiento de droga destinada a la venta”.

La persona a la cual se lo facilitó fue el varón acusado el último 19 de abril junto a una mujer. Adentro de la camioneta del abogado defensor que encontraron en la vivienda de sus defendidos, fueron hallados dos frascos de vidrio que contenían 263 gramos de cogollos de marihuana, los cuales fueron secuestrados bajo cadena de custodia.

Qué pasara con los imputados

De acuerdo a la acusación del MPF, el imputado no solo se encontraba en condiciones de conocer el destino ilícito del vehículo, sino que, frente a la magnitud de la actividad investigada, debió representarse su utilización para el comercio de droga y, aun así, decidió mantenerlo a disposición. En ese sentido, la fiscalía sostuvo que el vehículo constituyó un medio relevante para la ejecución del delito.

Como medidas cautelares, desde el MPF se pidió que el hombre de la pareja acusada quede detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras avanza la investigación. El requerimiento se efectuó con el argumento de existe riesgo de entorpecimiento de la investigación

En el caso de la mujer se requirió que le impongan la prohibición de salir de Chos Malal y la obligación de presentarse una vez por semana en una comisaría de la ciudad, ya que está al cuidado de su hija. “Es quien ejerce el cuidado de la niña y no contamos con información que no permita soslayar otra hipótesis para la red de cuidado de ella”, planteó la fiscal del caso.

Y como medida cautelar para el abogado ambos representantes del MPF requirieron que se le imponga la prohibición de salir del país y de tener contacto con las otras dos personas acusadas en el caso. El argumento fue que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat tuvo por formulados los cargos y dispuso el plazo de investigación de cuatro meses. Sobre las medidas cautelares fijó dos meses de prisión preventiva para el hombre, y las demás medidas para la mujer y el abogado.