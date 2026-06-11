Desesperada búsqueda de una niña en la provincia de Neuquén

La menor tiene domicilio en la capital. La policía inició un intenso operativo para dar con su paradero.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió una nueva Alerta Nati por la desaparición de una adolescente. La denuncia fue radicada en la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén en la capital.

Se trata de Arantza Valentina Ferreyra Fernández de 12 años, cuya búsqueda se enmarca dentro de la Ley N.º 2705.

La menor posee contextura física delgada, una altura de 1,50 metros y tez blanca. Además tiene ojos color marrones y cabello corto oscuro.

Al momento de su desaparición, vestía campera azul, borcegos negros y una mochila.

busqueda de una menor en la provincia de neuquen 2

Dónde aportar la información

Desde la Policía de Neuquén solicitaron a toda la población que ante cualquier información relacionada con la menor, se comunique a la Unidad Fiscal de Homicidios o la unidad policial interviniente, en este caso, la Comisaría 18 al número de teléfono 299 - 4460891.

Policia Neuquen Generica

Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio de 2010.