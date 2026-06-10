El ministro de Energía defendió en la Legislatura el proyecto de GNL con YPF

El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele , expuso este martes ante de la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura los alcances técnicos, económicos y estratégicos del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) impulsado en conjunto con YPF, y aseguró que la iniciativa permitirá “abrir la puerta a más proyectos” y consolidar una nueva etapa de desarrollo para Vaca Muerta.

Durante la reunión informativa, Medele explicó que el principal desafío actual de la provincia no pasa únicamente por incrementar la producción de gas, sino por generar nuevas vías de evacuación y comercialización que permitan sostener el crecimiento en el largo plazo. “Nuestro objetivo es poder poner el producto en la góndola”, afirmó el funcionario al describir las limitaciones actuales de infraestructura para abastecer mercados regionales e internacionales.

En ese sentido, sostuvo que el proyecto de GNL representa una solución estratégica porque incorpora un sistema propio de evacuación mediante un gasoducto dedicado hacia Punta Colorada, en Río Negro, permitiendo acceder a mercados globales y no sólo regionales. “Uno de los ejes centrales del proyecto tiene que ver con cómo este proyecto genera su propio canal de evacuación, y esa es la parte clave”, explicó.

Una experiencia inédita

Medele remarcó además que el desarrollo del GNL neuquino constituye una experiencia inédita para la Argentina y señaló que actualmente se trabaja sobre modelos internacionales comparativos, dado que el país aún no cuenta con proyectos de exportación de GNL a gran escala. “No tenemos un proyecto en Argentina de GNL a escala. Estamos trabajando sobre valores comparativos de mercado de otros lugares”, indicó.

Como ejemplo de la magnitud técnica del proyecto, detalló que sólo la ingeniería básica extendida demandará una inversión cercana a los 100 millones de dólares en estudios, consultoría, software e ingeniería especializada. “Estamos enfrentando una inversión mayúscula en entender la cadena de valor del proyecto”, sostuvo.

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El ministro enfatizó que el valor estratégico de esta primera experiencia excede al proyecto actual y permitirá generar condiciones para futuros desarrollos energéticos. “No es lo mismo hacer el primer proyecto con toda la incertidumbre que luego decir: ya existe la ingeniería, ya sabemos lo que cuesta hacer un proyecto”, señaló y agregó: “Entendemos que este tipo de proyectos de GNL tiene que ser la puerta para que se estabilicen más proyectos de GNL”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LegislaturaNqn/status/2064460525929418982&partner=&hide_thread=false Reunión informativa sobre el Proyecto de GNL



El ministro de Energía, Gustavo Medele, presentó los principales aspectos del Acta Acuerdo firmada entre la provincia e YPF para el desarrollo del primer proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Vaca Muerta destinado a la… pic.twitter.com/1Ji62uc9v8 — Legislatura de la Provincia del Neuquén (@LegislaturaNqn) June 9, 2026

Durante su exposición, Medele también puso en valor la capacidad técnica desarrollada en Vaca Muerta y destacó el nivel alcanzado por los equipos neuquinos en materia de ingeniería y operación no convencional. “La gente que trabaja en Vaca Muerta y los equipos que operan acá tienen capacidades de escala mundial”, afirmó.

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Otro de los conceptos abordados fue el desarrollo territorial asociado al crecimiento de la industria. El ministro planteó que el avance de nuevos polos productivos permitirá desconcentrar la actividad y generar hubs energéticos autosustentables en distintas regiones de la provincia. “Los volúmenes que vamos a desarrollar tienen mucho sentido para que cada uno de estos hubs se convierta en autosustentable, que las empresas trabajen ahí y que circule menos gente hacia sus lugares de trabajo”, detalló.

Según indicó, esta lógica permitirá fortalecer la sustentabilidad operativa, reducir presión sobre la infraestructura existente y acompañar un proceso de desarrollo pensado para las próximas décadas, en línea con el modelo neuquino de crecimiento equilibrado y generación de recursos para la provincia. “No estamos enfrentando un proyecto de unos meses o unos años; estamos enfrentando un proyecto de 30 o 40 años”, concluyó Medele.

La reunión contó con la participación de la vicepresidenta primera a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Zulma Reina, además de legisladores de distintos bloques y funcionarios provinciales. El ministro estuvo acompañado por el ministro de Economía, Guillermo Koenig; el vicepresidente de GyP, Alejandro Monteiro; la directora provincial de Hidrocarburos, Magalí Alonso; el director provincial de Rentas, Marcos Lavaggi; y otros integrantes del gabinete provincial.