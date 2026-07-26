La jefa del FMI visita el martes próximo Vaca Muerta: lo que se sabe

El corazón de Vaca Muerta tendrá el próximo martes una visita de primer nivel internacional. Kristalina Georgieva , titular del Fondo Monetario Internacional , aterrizará en Argentina este lunes por invitación del presidente Javier Milei y tiene confirmada una recorrida por Loma Campana , en el yacimiento neuquino, donde la recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín.

Es la primera visita de una directora gerente del FMI a Vaca Muerta y llega en un momento en que la relación entre Argentina y el organismo multilateral atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas.

La agenda oficial todavía no fue comunicada por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, aunque se da por descontado que habrá reuniones tanto con Milei como con el ministro de Economía, Luis Caputo. Fue el propio Caputo quien anunció días atrás la llegada de Georgieva a través de X, describiendo el diálogo con el FMI como "excelente" y señalando que la visita se da "en el marco del exitoso programa económico en curso". El ministro también indicó que la presencia de la funcionaria "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.



Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

La inclusión de Loma Campana en la agenda no es un detalle menor. El desarrollo energético es uno de los pilares del programa económico argentino y la presencia de Georgieva junto a Marín apunta a poner en valor el potencial exportador de Vaca Muerta y su incidencia en la generación de divisas, uno de los temas centrales del acuerdo vigente con el FMI.

Para Neuquén, la visita de la máxima autoridad del organismo multilateral al yacimiento es un reconocimiento implícito del rol estratégico que juega la provincia en la economía nacional.

El contexto fiscal que preocupa al FMI y el apoyo al programa económico

Entre los motivos centrales de la visita figuran el seguimiento del acuerdo vigente y la posibilidad de profundizar el respaldo del organismo. Pero el contexto de la llegada de Georgieva también exhibe un cambio en las preocupaciones del FMI respecto a la economía argentina.

Durante los últimos años, la acumulación de reservas del Banco Central fue el principal foco de desvíos y derivó en reiterados pedidos de waivers. En 2026 esa situación cambió: el BCRA ya compró más de USD 12.700 millones y cumplió el objetivo de acumulación del primer semestre, aunque para diciembre debe llegar a 8.000 millones de dólares.

El foco de las preocupaciones se corrió hacia el frente fiscal. En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de más de $1 billón de pesos. Caputo explicó que el resultado respondió a menores ingresos por la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y a la estacionalidad del pago de aguinaldos. Hasta mayo el superávit primario acumulado era de 0,7% del PBI y tras el resultado de junio bajó a 0,6%. El Gobierno sostiene la meta de superávit primario de 1,4% del PBI acordada con el FMI para todo 2026.

El propio Caputo reconoció que el margen para reducir el gasto es cada vez más acotado. "Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del PBI, el nivel que había en los 90, y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años", afirmó en el programa Economía de quincho.

La llegada de Georgieva también funciona como un respaldo institucional del FMI al rumbo adoptado por la administración Milei. El Gobierno espera capitalizar la visita para fortalecer su posición en futuras negociaciones y demostrar ante los mercados internacionales su compromiso con la estabilidad macroeconómica.