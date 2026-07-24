Inscripciones abiertas: cuáles son los cursos gratuitos de CALF

La cooperativa habilitó el cupo para ser parte de las capacitaciones de formación laboral. Dónde y cómo anotarse.

2La cooperativa CALF habilitó las preinscripciones para una nueva edición de los cursos gratuitos de formación laboral que dicta el Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC).

Las capacitaciones están orientadas a brindar herramientas para mejorar las oportunidades de inserción laboral y el desarrollo profesional de los vecinos de Neuquén .

En esta nueva convocatoria se ofrecerán once trayectos formativos de manera gratuita . La propuesta corresponde al segundo cuatrimestre de 2026 y cuenta con el aval del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Abarcan distintas áreas laborales, desde administración y gestión hasta oficios, gastronomía, tecnología y energías renovables.

Cuáles son los cursos gratuitos

De acuerdo a la información brindada por CALF, las capacitaciones son:

Auxiliar Administrativo Contable.

Operador de Informática para Administración y Gestión.

Secretariado Jurídico.

Educación Financiera.

Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias.

Montador Electricista Domiciliario.

Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos.

Tecnología para Viviendas Inteligentes (Domótica Aplicada).

Técnicas de Comunicación para Atención al Cliente.

Mozo y Moza Profesional.

Barista Calificado.

Cómo y dónde anotarse

Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción de manera presencial los días 29 y 30 de julio, en los horarios establecidos para cada curso.

El trámite se realizará en la sede del Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC), ubicada en Colonia Española 1080, en la ciudad de Neuquén.

Desde la institución recordaron que la preinscripción es el primer paso para acceder a las capacitaciones y que los cupos son limitados.

Charla informativa antes de las inscripciones

Como instancia previa, el lunes 27 de julio a las 18:30 se llevará a cabo una charla informativa en el Auditorio CALF – Salón Socios Fundadores, ubicado en Mitre 675.

Durante el encuentro, los interesados podrán conocer el contenido de cada trayecto formativo, los requisitos de inscripción y despejar dudas sobre el proceso de preinscripción.

Una propuesta con casi cinco décadas de trayectoria

El Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC) cuenta con 48 años de trayectoria en la formación de vecinos y vecinas de Neuquén.

Desde CALF destacaron que se trata de una propuesta abierta, gratuita, solidaria e inclusiva, cuyo objetivo es brindar herramientas para facilitar el acceso al empleo y fortalecer las capacidades laborales de la comunidad.

La cooperativa remarcó que, a través de estas iniciativas, reafirma su compromiso con la educación y la capacitación como pilares para promover la inclusión, el crecimiento personal y el desarrollo de la comunidad.