Abren inscripciones para formar nuevos prestadores de actividades turísticas

Mountain Bike, Cabalgatas y Observación de Aves son las propuestas gratuitas que impulsa el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén.

A través de un acuerdo entre la Provincia del Neuquén, municipios y la facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, se abrió la preinscripción para una nueva edición de los cursos de formación destinados a futuros prestadores de actividades turísticas.

Según informó el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la propuesta -gratuita y con cupos limitados- comprende capacitaciones en Mountain Bike, con sedes en Chos Malal y San Martín de los Andes ; Cabalgatas, en Junín de los Andes; y Observación de Aves, en Picún Leufú.

Se indicó que esta iniciativa forma parte de las políticas destinadas a fortalecer la profesionalización del sector turístico, brindando herramientas técnicas y conceptuales para el desarrollo de experiencias seguras, responsables y de calidad, con especial énfasis en el cuidado del patrimonio natural y cultural.

Los cursos tendrán una duración de cuatro meses, entre agosto y noviembre de 2026, bajo una modalidad mixta que combinará seis encuentros virtuales y cuatro presenciales, con clases los viernes por la tarde y sábados por la mañana y/o tarde.

Formación

La capacitación está orientada a personas interesadas en habilitarse como prestadores turísticos, quienes durante aproximadamente diez módulos adquirirán conocimientos sobre turismo sostenible, diseño de experiencias, interpretación del patrimonio natural, manejo de grupos, primeros auxilios y RCP en ambientes agrestes, planificación de actividades, normativa vigente y herramientas básicas de gestión y marketing para emprendimientos turísticos.

El objetivo es que, una vez finalizada y aprobada la formación, los participantes puedan gestionar su habilitación ante el ministerio, que creó mediante Resolución MinTur 437/2024el Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.

La normativa establece que la actividad de Mountain Bike comprende recorridos por senderos identificados en zonas montañosas o agrestes utilizando bicicletas especialmente adaptadas para este tipo de terreno. En tanto, las Cabalgatas consisten en recorridos ecuestres por senderos o rutas autorizadas, mientras que la Observación de Aves promueve experiencias organizadas para conocer y apreciar especies en libertad en diversos ambientes naturales, consolidando esta práctica como un producto turístico especializado.

Cursos y sedes

El Curso de Formación en Mountain Bike se desarrollará simultáneamente en las regiones Alto Neuquén y Lagos del Sur.

En Chos Malal, la preinscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio o hasta completar el cupo, con inicio previsto para el 7 de agosto. Las consultas podrán realizarse al correo [email protected] o mediante WhatsApp al 299 4543709, de 8 a 15. Enlace de inscripción: https://forms.gle/DPrWo3vmTUx6UBge8

En San Martín de los Andes, el plazo de inscripción también se extenderá hasta el 31 de julio, iniciando las clases el 7 de agosto, con consultas a través de [email protected]. Enlace de inscripción: https://forms.gle/KXFrittjNNQ27P2V6

El Curso de Formación en Cabalgatas tendrá sede en Junín de los Andes, con preinscripción hasta el 31 de julio e inicio el 7 de agosto. Enlace de inscripción: https://forms.gle/grtxLXrC14E2bg9v6

En tanto, el Curso de Formación en Observación de Aves, con sede en Picún Leufú, recibirá preinscripciones hasta el 4 de agosto, mientras que las actividades comenzarán el 14 de agosto. Enlace de inscripción: https://forms.gle/2G2NkEPDd35zqymv8

En todos los casos, el cupo será cubierto por orden de preinscripción. Quienes resulten seleccionados recibirán un correo electrónico con la documentación necesaria para confirmar la inscripción definitiva.

Requisitos

La convocatoria está dirigida prioritariamente a residentes de las regiones donde se desarrollará cada curso, interesados en desempeñarse como prestadores de actividades turísticas.

Entre los principales requisitos se encuentran acreditar una residencia mínima de dos años en la provincia del Neuquén, ser mayor de 18 años, presentar certificado de aptitud física, contar con al menos dos años de experiencia en la actividad correspondiente, disponer de conectividad y equipamiento informático, además de asumir el compromiso de habilitarse oficialmente como prestador una vez finalizada la capacitación.

Asimismo, los postulantes deberán presentar certificados que acrediten no estar incluidos en los registros provinciales de Violencia de Género y de Deudores Alimentarios Morosos, además de contar con el equipamiento básico necesario para desarrollar la actividad elegida, como bicicletas de montaña, binoculares u otros elementos específicos.

"Con este tipo de iniciativas, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales continúa impulsando la capacitación y profesionalización del sector, promoviendo la generación de nuevas oportunidades de empleo, el desarrollo de emprendimientos turísticos y la consolidación de una oferta cada vez más diversa, sustentable y de calidad en las distintas regiones de la provincia", se destacó desde el gobierno provincial.