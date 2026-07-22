Después de 20 años construyen nuevos establecimientos educativos en el oeste: dónde están

Se trata de un CPEM y una Escuela de Educación Técnica. El gobernador Rolando Figueroa supervisó el avance de las obras.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió este martes las obras de ampliación en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 17 y también supervisó las tareas de construcción de los nuevos edificios de la EPET N° 27 y el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) del barrio Z1. Según se indicó desde el Ejecutivo provincial, son los primeros establecimientos educativos secundarios que se construyen en el oeste de la ciudad de Neuquén en 20 años.

La obra de ampliación de aulas y talleres en la EPET 17 se prevé finalizar entre agosto y septiembre. Los nuevos edificios del CPEM en Z1 y la EPET 27 son dos proyectos estratégicos que fortalecerán la oferta educativa en uno de los sectores de mayor crecimiento poblacional de la ciudad.

Tras la recorrida de obras, Figueroa destacó que desde el Gobierno provincial se determinó que “la educación sea una prioridad” y aseguró que eso “se está demostrando todos los días”.

Programa de infraestructura

Remarcó que estas inversiones de la Provincia forman parte de un “gran programa de infraestructura” en ejecución, aunque puntualizó que también está en marcha un plan de “fortalecimiento de la educación en cada una de sus necesidades”.

Dijo que Neuquén cuenta con “el programa de becas más importante de América” y también desarrolla “el programa de infraestructura educativa más importante de la Argentina”. “Es la demostración de que en Neuquén estamos acompañando el crecimiento”, afirmó.

El gobernador destacó la ejecución de obras de establecimientos secundarios en ese sector de Neuquén capital y expresó: “Hoy hay muchos chicos que tienen que ir a escuelas que están en otros sectores de la ciudad”. Si bien recordó que “Neuquén tiene el boleto estudiantil gratuito”, aseveró que “creíamos que era oportuno poder lograr que la educación esté presente en cada uno de los rincones”.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder lograr lo que necesitamos. Estamos en ese rumbo y no vamos a parar”, dijo Figueroa y remarcó que “la erradicación de las escuelas tráiler es una prioridad”.

“Ahora estamos retirando todos los tráileres de la EPET N° 25 de Plottier y vamos a inaugurarla el 3 de agosto”, informó y explicó que contará, al igual que otra decena de escuelas técnicas que se están ejecutando en la provincia, con “5.000 metros cuadrados, 19 talleres, 10 aulas y gimnasio de más de 700 metros cuadrados. Es el rumbo que hemos trazado y lo estamos demostrando día a día”, finalizó.

Alta demanda

La ministra de Educación, Soledad Martínez puntualizó que “las obras que están iniciándose del CPEM de Z1 y la nueva EPET ubicada en el Oeste son muy necesarias para resolver la demanda de sectores de la ciudad que están creciendo de manera sostenida y tienen muchas familias proyectando su vida en esos lugares”.

Además, explicó que “estamos en la etapa final de los talleres de la EPET 17, una obra muy esperada hace muchos años por una institución que hoy funciona en espacios alquilados, donde han tenido que adaptar las instalaciones para que funcionen sus talleres”. “Recorrer estas instalaciones es parte de esa definición del gobernador de jerarquizar la educación, priorizarla e invertir”, añadió.

“Estas obras forman parte de los 100.000 metros cuadrados de nuevas escuelas que estamos desarrollando”, enfatizó y concluyó: “En el Oeste hace más de 20 años que no se construye una escuela secundaria y es el sector de la ciudad que más crecimiento ha tenido. Toda esa población hoy migra a escuelas que están en otros radios”.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi dijo que se trata de “tres obras muy importantes que forman parte de la planificación que venimos haciendo el ministerio de Educación, el ministerio de Infraestructura y también de la mano con el municipio”.

EL PRÓXIMO MES SE INAUGURA LA AMPLIACIÓN DE LA EPET 17



Una obra muy esperada que recuperamos después de haber estado paralizada. Seguimos fortaleciendo la educación técnica con nuevos talleres y aulas para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades.



La educación es… pic.twitter.com/OmDjhNyyKM — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) July 21, 2026

“Recorrimos el primer porcentaje de avance tanto de la EPET como del CPEM en el barrio Z1”, señaló y agregó: “Estuvimos recorriendo casi 10.000 metros cuadrados en inversión en educación y eso habla de las prioridades que tiene este gobierno”.

Bertoldi destacó también “la calidad constructiva que se está llevando adelante” y detalló que las obras contemplan “losa radiante, paneles solares, mampostería vista, doble vidrio hermético”.

Por último, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido destacó la recorrida de “estas obras que son únicas en el país” y aseguró que se trata de tres escuelas secundarias que “le van a dar la oportunidad” a los estudiantes capitalinos.

Luego de agradecer al gobernador, afirmó: “Esto es orgullo neuquino y lo hacemos solamente los neuquinos. Son obras fundamentales que apuestan a la educación, que es el gran futuro”.

Las obras

En el caso de la EPET 17, se invirtieron más de 4.290 millones de pesos para una superficie de unos 1.135 metros cuadrados cubiertos, de los cuales 1.025 comprenden talleres y los 110 restantes son para dos aulas. Además, los trabajos incluyen un playón de más de 225 metros cuadrados.

Se trata de una obra que había sido paralizada en diciembre de 2023, cuando contaba con un avance menor al 14 por ciento. Se reinició en septiembre de 2025 y se prevé inaugurar entre agosto y septiembre.

El proyecto se desarrolla en planta baja, paralelos a los ejes medianeros, dando cierre al playón interno de la escuela hasta configurar finalmente una suerte de claustro. Las aulas se localizan sobre el eje medianero al norte con buen asoleamiento. Los talleres se ubican paralelos al eje del lado Este.

El sector de talleres incluirá depósito de materiales, sala de máquinas, pañol, sala de docentes, talleres de actividades integrales, autotrónica, automotores, mecánica diésel, sala banco de prueba, electrónica automotriz, electricidad del automotor, transmisión-dirección y frenos, y de transmisión automática.

La Provincia puso en marcha dos nuevos edificios educativos en el oeste de la ciudad con una inversión superior a los 19.600 millones de pesos para ampliar la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la matrícula.

Con un buen ritmo de trabajo desde su inicio, avanzan las obras de los nuevos edificios del CPEM Z1 y de la EPET N° 27 en el oeste de Neuquén capital. Las iniciativas forman parte del plan de infraestructura escolar que impulsa el gobierno provincial para dar respuesta a la creciente demanda educativa y continuar saldando una deuda histórica con la educación pública, especialmente con la educación técnica.

La obra del nuevo CPEM Z1 se ejecuta sobre las calles Los Pingüinos y Los Loros. Contempla una superficie de 2.238 metros cuadrados, una inversión de 7.395 millones de pesos y un plazo de ejecución de 15 meses.

El edificio contará con diez aulas, biblioteca, aula de informática, laboratorio de Ciencias Naturales, aula taller, dependencias administrativas y de gobierno, además de espacios para docentes, asesorías pedagógicas, centro de estudiantes y dos playones exteriores equipados.

Por su parte, la nueva EPET N° 27 representa una inversión de 12.285 millones de pesos, con un plazo de obra de 19 meses. El establecimiento tendrá una superficie cubierta de 4.996 metros cuadrados, emplazada sobre un predio de 18.836 metros cuadrados. El proyecto contempla diez aulas, laboratorio de Física, Química y Biología, sala de representación, biblioteca multimedia y un Salón de Usos Múltiples.

Además, dispondrá de un amplio sector de talleres con 16 espacios específicos para la formación técnica y un aula para la jefatura de talleres. El edificio también incluirá todos los espacios destinados a la administración y el funcionamiento institucional.