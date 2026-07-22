Salió de su casa para comprar animales y estuvo desaparecido durante 6 días: qué pasó

Se trata de Santiago San Martín, de 73 años, oriundo de Chos Malal. Este miércoles fue localizado en buen estado de salud.

La búsqueda de Santiago San Martín tuvo un final feliz . El hombre de 73 años, que era intensamente buscado en Chos Malal desde que su familia denunció su desaparición, fue encontrado este miércoles.

De acuerdo a la información confirmada por la Policía de Neuquén, fue hallado sano y salvo en un puesto ubicado sobre el arroyo Leuto Caballo, al pie del cerro Negro.

Tras el hallazgo, las fuerzas de seguridad dejaron sin efecto el pedido de ubicación y paradero.

Estuvo desaparecido desde el pasado jueves, cuando salió de su casa para ir a comprar animales.

El temporal de nieve dificultó la búsqueda

En diálogo con LM Neuquén, el jefe de la Comisaría 24 de Chos Malal, comisario Juan Tapia, explicó cómo se desarrolló el operativo para dar con su paradero.

"El martes a la una de la tarde la familia radicó la denuncia. Teníamos información de que podía encontrarse en un puesto cerca del cerro Negro y hoy salió una comisión a cargo del subcomisario Badilla, de la Brigada Rural de Chos Malal, que dio con él", relató.

Tapia explicó que los primeros intentos por llegar al lugar se realizaron ayer, pero las condiciones climáticas impidieron el avance de los efectivos.

"Ayer ya había ido una comisión, pero había un temporal de nieve en la jurisdicción y no pudieron acceder al puesto donde estaba esta persona", indicó. "Ayer ya había ido una comisión, pero había un temporal de nieve en la jurisdicción y no pudieron acceder al puesto donde estaba esta persona", indicó.

Había viajado para comprar animales

Tapia detalló que San Martín había salido de su domicilio en Chos Malal el jueves 16 de julio con destino al paraje Leuto Caballo, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad, con la intención de comprar animales.

"Él suele ir a ese paraje, pero normalmente no permanece más de dos días. Al ver que no regresaba y teniendo en cuenta las condiciones climáticas, la familia comenzó a preocuparse y realizó la denuncia", explicó.

A partir de esa presentación se organizó un operativo encabezado por personal de la División Brigada Rural de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, que finalmente logró ubicarlo en un puesto perteneciente a la familia Manrique.

Estaba en buen estado de salud

Luego del hallazgo, un agente sanitario de Chos Malal revisó al hombre y constató que se encontraba en buen estado de salud.

"Estaba bien, a resguardo en el domicilio de la familia Manrique". "El agente sanitario corroboró que se encontraba en buenas condiciones y el móvil de la Brigada Rural lo trasladó hasta Chos Malal", señaló Tapia.

Posteriormente, la familia realizó la ampliación de la denuncia y se informó el hallazgo a la Fiscalía de Chos Malal.

De esta manera, el pedido de ubicación y paradero de Santiago San Martín quedó oficialmente sin efecto, luego de que fuera encontrado sano y salvo tras varios días de incertidumbre para su familia.