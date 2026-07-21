Brasil: dieron por muerto a un bebé, pero dos horas después descubrieron que seguía con vida en la funeraria

Una empleada advirtió que el pequeño presentaba signos vitales cuando estaba a punto de ser preparado para el velatorio.

El bebé fue dado por muerto pero lo encontraron vivo dos horas después en la morgue.

Conmoción en Brasil luego de que un bebé de apenas un mes fuera trasladado a la morgue tras ser declarado muerto en un hospital . El caso dio un giro inesperado dos horas después, cuando una trabajadora funeraria descubrió que el pequeño aún tenía signos de vida dentro de la bolsa donde había sido colocado.

El hecho ocurrió el 15 de julio en la ciudad de Río Claro , cuando Noah sufrió un paro cardiorrespiratorio en la UTI Neonatal, justo al cumplir un mes de vida.

Tras 45 minutos de maniobras de reanimación, el equipo médico declaró su fallecimiento . Sin embargo, cuando la funeraria llegó para retirar el cuerpo, Regina Célia Paschoal notó que el bebé se movía y “hacía ruidos”, por lo que decidió abrir la bolsa y pedir ayuda urgente.

“Abrí y el bebé empezó a moverse aún más, hacía un ruido como si quisiera respirar”, contó Regina, quien nunca había vivido algo similar en sus 17 años de profesión.

“Fue impactante, una gran emoción ver que fuimos a recoger a una persona fallecida y estaba viva", dijo Regina.

Su compañero, Matheus Batagello, también agente funerario, buscó a una enfermera para que verificara la situación. “Fue desesperante, pero un alivio”, contó.

El milagro del bebé

Noah nació el 15 de junio y fue internado en la UTI Neonatal del hospital Santa Casa. El 15 de julio, tras el paro cardiorrespiratorio, los médicos intentaron reanimarlo durante 45 minutos antes de declarar el fallecimiento. El bebé permaneció cerca de una hora en la UTI para los trámites legales y el acompañamiento a los padres, y luego fue trasladado a la morgue a la espera de la funeraria.

La empleada de la funeraria que salvó al bebé

Dos horas después de la constatación del óbito, la agente funeraria detectó signos vitales y alertó al personal. Noah fue readmitido en la UTI y volvió a recibir cuidados intensivos. El 17 de julio, fue transferido al Centrinho de la USP en Bauru para continuar su tratamiento especializado.

La madre de Noah, Leticia, contó que presenció todo junto a su esposo, y que incluso vieron a su hijo sin vida y con la piel morada.

La mujer expresó su emoción en redes sociales: “Estamos contemplando la grandeza de Dios y admirando a nuestro guerrero que sigue luchando para estar bien. Creemos en nuestro milagro por completo… milagro no se explica, se vive”.

En un video, contó que está en “éxtasis y anestesiada”, y que ver a su hijo moverse y abrir los ojos fue un momento de asombro para toda la familia: “Estaba allí moviéndose, pataleando sus piernitas, con los ojos abiertos”.

La mujer defendió a los médicos que trataron a su hijo. “Vi el momento en que ocurrió, cómo reaccionó la doctora, lo mucho que luchó para intentar reanimarlo”, sostuvo.

El descargo del hospital

La Santa Casa de Río Claro aseguró en un comunicado que todos los protocolos técnicos y legales para la constatación del óbito fueron rigurosamente cumplidos y que no se identificó ninguna falla asistencial.

El hospital destacó la experiencia de su equipo y la estructura especializada de la UTI Neonatal, y subrayó que la médica responsable tiene 14 años de trayectoria en neonatología.

Autoridades de la institución señaló que comprende las distintas miradas surgidas a partir del episodio y destacó la fuerte repercusión emocional que tuvo tanto en la familia como en el equipo médico. También definió la situación como un hecho excepcional que generó un profundo impacto entre quienes participaron.