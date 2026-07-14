Le rescindieron contrato y el club publicó un compilado con sus "burradas": el insólito video

El fútbol de Brasil quedó en boca de todos por una situación insólita que se hizo viral. El video que llamó la atención.

A veces pensamos que solo en el fútbol argentino existen situaciones insólitas, pero en otros países también hay momentos que se vuelven viral en las redes sociales por situaciones realmente insólitas. Esta vez, el fútbol brasileño quedó en boca de todos por una acción que tuvo a un club de la Serie C como protagonista.

Todo ocurrió cuando el club Amazonas FC , que descendió de la Serie B a la Serie C, le rescindió contrato al defensor uruguayo de 33 años Leo Coelho , luego de estar casi un año en el club. El detalle, no menor, llamó la atención cuando la institución lo comunicó en sus redes sociales.

"Amazonas FC informa que el zaguero Léo Coelho ya no forma parte del plantel profesional para la siguiente temporada. El futbolista deja el club luego de 39 partidos y dos goles con la camiseta de Onça-pintada", escribieron y agregaron: "El club agradece al defensor por la dedicación, profesionalismo y entrega dentro y fuera del campo durante su paso en el aurinegro, y le desea éxito en los próximos desafíos de su carrera".

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Lo llamativo del posteo no fue el escrito, sino el contenido visual del anuncio. Lejos de ser cordial con el jugador, el club publicó un compilado con los errores que cometió el jugador en distintos partidos que disputó con su camiseta.

Boca podría perder a otro jugador que fue titular en el ciclo de Claudio Úbeda: de quién se trata

Cuando los rumores empezaron a girar en torno al futuro del joven Exequiel Zeballos, que estaría negociando con un club de Europa, apareció una noticia que involucró a otro jugador del plantel de Boca que podría irse del club. Fue titular en el ciclo de Claudio Úbeda y una pieza importante en el armado de su once inicial, pero con Rodolfo Arruabarrena no tendrá la misma suerte.

Desde el primer día el nuevo entrenador le dejó en claro que no tendrá lugar en el plantel y deberá buscarse un nuevo destino para su carrera futbolística. Según trascendió, un jugador estaría negociando para salir.

Quién es el futbolista y a qué club iría

Juan Barinaga tiene la sentencia firmada en el xeneize. Sin lugar, el lateral derecho podría tener espacio en un club importante de Sudamérica. Entre la información que trascendió, el xeneize está negociando con Peñarol de Uruguay para acordar un préstamo con opción de compra, para recuperar la inversión hecha (llegó a cambio de tres millones de dólares).

Si bien no se conocieron las cifras de la operación, las partes son optimistas y creen que podría concretarse un acuerdo a pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2028. Cabe recordar que el jugador entrena con otros jugadores que también fueron apartados.

El jugador disputó 42 partidos en Boca(36 como titular) y fue titular en el proceso de Úbeda.