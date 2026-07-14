Un titular de Inglaterra sufrió un virus en medio del Mundial 2026

Ocurrió esta semana y su presencia es clave para el equipo de Tuchel de cara al duelo de este miércoles contra Argentina.

Inglaterra sigue de cerca la evolución de Declan Rice antes de la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina , luego de que el mediocampista del Arsenal sufriera un virus que lo obligó a dejar la cancha en el entretiempo del triunfo ante Noruega.

el equipo dirigido por Thomas Tuchel enfrentará este miércoles a la Selección argentina en Atlanta por un lugar en la final, pero todavía mira con atención el estado físico de una de sus piezas claves en la mitad de la cancha.

Rice había sido aislado antes del partido de cuartos de final ante Noruega por un virus estomacal, como medida preventiva para evitar contagios dentro del plantel inglés.

Pese a esa situación, el volante fue titular ante los noruegos, aunque Tuchel decidió reemplazarlo en el descanso para no exigirlo físicamente después de varios días de malestar.

“Declan estuvo la mayor parte de los últimos tres días en cama y sabía que no podía aguantar 90 minutos”, explicó el entrenador inglés tras el partido, al justificar la modificación.

La prensa británica informó que Rice evoluciona favorablemente y que se espera que pueda ser titular ante Argentina, aunque su condición será observada hasta las horas previas al encuentro.

La presencia del mediocampista resulta clave para el plan de Tuchel, ya que le permite sostener un mediocampo más equilibrado y liberar a Jude Bellingham en una posición más adelantada, cerca del área rival.

Con Rice en el once inicial, Bellingham podría arrancar como una especie de segundo delantero o mediapunta, la zona en la que mejor rindió durante el Mundial y desde donde acumuló seis goles en el torneo.

En cambio, si Rice no llega en plenitud o debe comenzar en el banco, Tuchel podría verse obligado a retrasar a Bellingham varios metros para reforzar la mitad de la cancha, lo que cambiaría la estructura ofensiva del seleccionado inglés.

El caso del jugador del Arsenal se convirtió así en una de las principales incógnitas de Inglaterra en la previa del cruce ante Argentina, en un partido cargado de historia y con un boleto a la final del Mundial 2026 en juego.

Kane elogió a Messi

Harry Kane habló maravillas de Lionel Messi en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, aunque remarcó que el desafío para el equipo dirigido por Thomas Tuchel será enfrentar a toda la Selección argentina y no solamente al capitán albiceleste.

El delantero del Bayern Múnich dialogó con ITV Sport antes del duelo que se disputará este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

“Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”, expresó Kane sobre la posibilidad de enfrentar por primera vez a Messi con la camiseta inglesa.

El goleador inglés destacó la dimensión histórica del capitán argentino y su impacto sostenido en la elite del fútbol mundial: “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”.

De todos modos, Kane buscó ampliar el foco y avisó que Inglaterra no puede reducir su plan de partido a marcar al número 10 argentino.

“Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, afirmó.

El atacante también valoró la manera en la que Messi influye en el funcionamiento colectivo de la Selección argentina y en la confianza de sus compañeros.

“Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos”, analizó Kane.

En esa línea, advirtió que Inglaterra deberá superar una prueba exigente: “Esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.

Kane, además, habló de las expectativas de Inglaterra en el tramo final del Mundial y se mostró confiado en las posibilidades de su equipo.

“Sé lo que podemos lograr como equipo y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos. Con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado”, sostuvo.

Por último, el delantero remarcó su buen momento personal y aseguró que se siente especialmente peligroso cerca del área rival: “Si me dan el balón por ahí, siento que puedo ser efectivo”.