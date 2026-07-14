El megaoperativo de seguridad para Argentina-Inglaterra: las banderas prohibidas

Este miércoles, en Atlanta, se prepara una movida de seguridad a la altura de los grandes acontecimientos internacionales.

La FIFA mantiene un trabajo conjunto con las autoridades de Atlanta, ciudad que alberga este miércoles la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina . Así lo confirmó la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, quien detalló que se dispondrá un refuerzo de 1.600 agentes policiales, luego de que el encuentro fuera calificado como de alto riesgo.

En la antesala del partido, se llevó a cabo una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Leesburg, Virginia, con la participación de representantes de la FIFA, el FBI , las policías de Atlanta y Miami, además de las delegaciones de seguridad de Inglaterra y Argentina , en el marco de la agenda de trabajo diaria del Mundial.

Monteoliva señaló que en ese encuentro se confeccionó el documento “pre match”, que incluye una evaluación del riesgo, los antecedentes entre hinchadas y los puntos de concentración de aficionados. En ese contexto, se determinó que “el partido va a contar con aproximadamente 1.600 agentes policiales”.

La ministra aclaró que “ningún país tiene injerencia en la planificación del operativo, simplemente la posibilidad de hacer recomendaciones”, y precisó el rol de Franco Berlin, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y del programa “Tribuna Segura”, y de Alejandro Eboli, comisario de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Otra de las medidas clave fue la diferenciación de ingresos: los hinchas argentinos deberán acceder al Mercedes-Benz Stadium por la Puerta 4, mientras que los ingleses lo harán por la Puerta 3. Si bien dentro del estadio no habrá segregación de las parcialidades, la decisión apunta a evitar cruces en los accesos principales.

Monteoliva también advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”. “No van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, reiteró, y dio a entender que entre esos objetos se incluyen aquellos que lleven la imagen de las Islas Malvinas.

Las entradas para el partido ya fueron vendidas en su totalidad y las zonas asignadas, por lo que las autoridades remarcaron que quienes no cumplan con las normas podrán enfrentar sanciones inmediatas.

El derecho de admisión

La ministra destacó que, a diferencia de otras ediciones del Mundial, la presencia de barrabravas argentinos en Estados Unidos es mínima, fruto de un trabajo articulado entre Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. “Compartimos con Estados Unidos el Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, que incluye a 33.000 personas”, puntualizó.

Además de esa lista, durante el torneo unos 13 argentinos fueron identificados e incorporados al registro por intentar eludir controles, ingresar con entradas falsas o generar disturbios. “A los trece se les aplicó restricción administrativa de concurrencia, tanto allá como acá para cuando vuelvan”, agregó Monteoliva.

Por otro lado, informó que el sistema de alerta Halcón, actualmente activo, permitió detectar casos de personas potencialmente conflictivas en el Mundial. “Es una alerta temprana, pero silenciosa. Es decir, no se entera ni el personaje que tiene una restricción, ni siquiera el funcionario que le sella en Migraciones. Nos avisa sobre la salida de personas que tienen antecedentes de violencia en espectáculos públicos, que pueden salir del país porque no tienen una restricción” para viajar, explicó.