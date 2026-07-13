Estados Unidos intensifica los bombardeos sobre Irán y aumenta la tensión en Medio Oriente

Es la tercera noche consecutiva de bombardeos estadounidenses. Busca debilitar la capacidad de Teherán de afectar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos volvió a atacar objetivos en Irán y profundizó la escalada del conflicto en Medio Oriente . La nueva ofensiva, la tercera noche consecutiva , busca debilitar la capacidad de Teherán para amenazar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

El nuevo ataque estadounidense fue confirmado por el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado publicado en redes sociales: “estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

La embestida se produjo poco después que el presidente Donald Trump anunciara una ofensiva inminente. Además, dijo que hablará esta noche a la nación a las 22:00 horas de la Argentina.

En los últimos días, se sucedieron en Medio Oriente ataques cruzados que hicieron estallar la débil tregua vigente desde el 17 de junio.

Qué ocurre en el estrecho de Ormuz

Este lunes por la mañana, Trump, anunció que su gobierno asumirá el rol de “guardián” del estrecho de Ormuz y que cobrará un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por esa vía marítima.

El comunicado fue informado a través de un posteo publicado en su cuenta de Truth Social en donde también aseguró que el paso permanecerá abierto “con o sin Irán”.

“Estamos restableciendo el bloqueo a Irán —llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán—; todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", aclaró.

Además, se anunció que Estados Unidos reiniciará su bloqueo de los puertos iraníes a partir del martes a las 20:00 GMT (17:00 de la Argentina), informó el ejército estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses “reanudarán el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 14 de julio a las 16:00 ET (20:00 GMT)”, indicó el Mando Central en un comunicado.

Su comunicado fue difundido a través de sus canales oficiales y replicada por la Casa Blanca.

En el mismo sentido, el mandatario sostuvo además que, a partir de ahora, Estados Unidos será conocido como “el guardían del estrecho de Ormuz”.

En ese contexto, anunció que su país recibirá “un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada”, al argumentar que ese porcentaje servirá para cubrir “todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo”.

En el mimo comunicado, el presidente estadounidense también indicó que “el proceso y la formación comenzarán de inmediato” y cerró el comunicado con un breve mensaje: “¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Orígen del conflicto en Medio Oriente

La guerra que actualmente se desarrolla en Medio Oriente comenzó tras una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Irán respondió con misiles, drones y acciones contra intereses estadounidenses y aliados en la región, mientras el conflicto se extendió a varios países y al estratégico estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa globalmente. Cualquier amenaza sobre esta vía puede afectar el suministro energético y disparar el precio del crudo.